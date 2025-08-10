Kicillof acusó al Gobierno de difundir fake news: "vamos a contestar en las urnas"

kicillof domingo

Denuncia por “mentiras digitales” y “videos fabricados”

En la misma publicación, el gobernador bonaerense acusó al oficialismo de recurrir a la desinformación para desgastar al peronismo: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”.

Finalmente, Kicillof cerró su mensaje con un claro mensaje electoral: “Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”.

La controversia se desató esta mañana cuando Manuel Adorni subió a su cuenta de X un fragmento de una entrevista en la que se escuchaba a Kicillof admitir que el peronismo no tenía propuestas electorales para los próximos comicios.

Sin embargo, rápidamente este recorte fue desmentido por uno de los periodistas responsables de la nota, Gabriel Sued, quien publicó el video completo y advirtió sobre la edición intencional: “¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”.

En el video original, Kicillof ofrece una explicación más amplia y contextualizada, que fue omitida en el fragmento difundido por el vocero presidencial.