Política
Axel Kicillof
Presidente
Política

Kicillof acusó al Gobierno de difundir fake news: "vamos a contestar en las urnas"

Axel Kicillof salió al cruce del gobierno de Javier Milei por la difusión de un video fake. El gobernador bonaerense acusó al oficialismo de usar “mentiras digitales” y “campañas roñosas” en redes para polarizar la campaña electoral.

Kicillof acusó al Gobierno de difundir fake news: "vamos a contestar en las urnas"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este domingo a denunciar que el gobierno nacional está difundiendo fake news a través de las redes sociales. La polémica surgió luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara un video recortado y editado que modificaba el sentido de una entrevista brindada por el mandatario provincial.

Desde su cuenta oficial de X, Kicillof no dudó en criticar duramente la estrategia política del oficialismo. En un mensaje contundente, sostuvo: “Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”.

Estas declaraciones llegaron justo después de que el presidente Javier Milei visitara Villa Celina, donde se fotografió junto a los ocho candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre.

La visita y la imagen pública buscaban marcar el inicio de una campaña electoral que tendrá como eje la polarización con el peronismo, del cual Kicillof es uno de sus principales referentes en Buenos Aires.

kicillof domingo

Denuncia por “mentiras digitales” y “videos fabricados”

En la misma publicación, el gobernador bonaerense acusó al oficialismo de recurrir a la desinformación para desgastar al peronismo: “Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”.

Finalmente, Kicillof cerró su mensaje con un claro mensaje electoral: “Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos a contestar en las urnas”.

La controversia se desató esta mañana cuando Manuel Adorni subió a su cuenta de X un fragmento de una entrevista en la que se escuchaba a Kicillof admitir que el peronismo no tenía propuestas electorales para los próximos comicios.

Sin embargo, rápidamente este recorte fue desmentido por uno de los periodistas responsables de la nota, Gabriel Sued, quien publicó el video completo y advirtió sobre la edición intencional: “¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”.

En el video original, Kicillof ofrece una explicación más amplia y contextualizada, que fue omitida en el fragmento difundido por el vocero presidencial.

