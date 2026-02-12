Furor en Netflix por esta nueva película recién estrenada: una historia real que dura menos de 2 horas
El estreno de esta película de menos de dos horas en Netflix revive la historia real que rompió récords y prejuicios en el tablero mundial.
El estreno de "La reina del ajedrez" en Netflix volvió a poner bajo los reflectores la vida de Judit Polgár, la gran maestra húngara que cambió para siempre la historia del ajedrez profesional. La producción reconstruyó su trayectoria completa. Mostró cómo desafió un sistema dominado por hombres. Expuso los prejuicios que enfrentó. Y recordó las victorias que la llevaron a la élite mundial.
La figura de Polgár regresó en un contexto inevitable. En 2020, Gambito de dama se convirtió en fenómeno global. La serie narró la historia ficticia de Beth Harmon, una prodigio que se abría paso en un mundo masculino. Pero en la vida real, el recorrido más cercano a esa narrativa lo protagonizó Judit Polgár. Y lo hizo sin ficción de por medio.
Según informó Tudum, el documental siguió la misión personal de la ajedrecista: convertirse en la mejor jugadora de su generación y demostrar que las mujeres podían competir de igual a igual con los campeones masculinos. No buscó dominar el circuito femenino. Decidió enfrentar a los mejores del mundo. Y lo logró.
Quién es Judit Polgár, la reina del ajedrez
Judit Polgár nació el 23 de julio de 1976 en Budapest, Hungría. Fue hija de László y Klára Polgár. Su historia comenzó antes del primer torneo. Su padre, psicólogo educativo, sostuvo una convicción que marcó el destino familiar: cualquier niño podía alcanzar logros extraordinarios si se lo formaba desde temprano en un área específica.
La decisión fue radical. László educó a Judit y a sus hermanas mayores, Susan y Sofía, en casa. El eje fue el ajedrez. No se trató de un pasatiempo. Fue un proyecto pedagógico.
La metodología llamó la atención dentro y fuera de Hungría. También generó resistencia. Las hermanas Polgár compitieron desde pequeñas contra varones. László insistió en que no jugaran torneos femeninos. Esa postura chocó con la federación húngara y con autoridades gubernamentales.
El récord que rompió la historia del ajedrez
El talento de Judit se hizo evidente muy pronto. A los 12 años ya figuró entre los 100 mejores jugadores del mundo, según el Salón Mundial de la Fama del Ajedrez. No fue un logro menor. Fue un mensaje directo al establishment.
Tres años después, el golpe fue definitivo. A los 15 años y 4 meses se convirtió en la gran maestra más joven de todos los tiempos. Superó el récord que Bobby Fischer había mantenido durante más de 30 años.
Ese dato cambió la conversación. No se trató de la mejor jugadora femenina. Fue la más joven en lograr el título, sin distinción de género. El ajedrez profesional tomó nota.
A partir de entonces, su carrera se consolidó en la élite. Enfrentó a los nombres más influyentes del circuito. Ganó partidas que parecían imposibles. Y comenzó a construir un legado que el documental ahora revisó en detalle.
Kasparov, la polémica y el momento que marcó una época
La relación entre Judit Polgár y Garry Kasparov ocupó un lugar central en la narrativa. Kasparov fue considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. También fue una figura controvertida.
El primer enfrentamiento entre ambos ocurrió en Linares, España. La partida terminó envuelta en polémica. Según The Guardian, Kasparov realizó una jugada cuestionada. El árbitro la dio por válida. El ruso se quedó con la victoria.
La revancha llegó en 2002, durante el llamado "partido del nuevo siglo". En ese evento se enfrentaron jugadores rusos contra representantes del resto del mundo. Tras 42 movimientos, Kasparov reconoció la derrota ante Polgár. Abandonó la mesa antes de que finalizara la partida.
El retiro que sorprendió al mundo del ajedrez
En agosto de 2014, Judit Polgár anunció su retiro del ajedrez competitivo. La decisión cerró una etapa histórica.
Su última competencia fue la Olimpiada de Ajedrez de Tromsø, en Noruega, según informó The New York Times. Integró el equipo húngaro que obtuvo la medalla de plata. Fue el mejor resultado del país en ese torneo en 12 años.
El retiro no significó un alejamiento total. Cambió el rol. Se convirtió en comentarista internacional. Participó en transmisiones de torneos de primer nivel. Y comenzó a desarrollar proyectos educativos.
