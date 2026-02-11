Netflix: Ricardo Darín y el Chino Darín brillan con la película argentina más vista del momento
Protagonizada por Ricardo Darín y el Chino Darín, esta película argentina es furor en Netflix y está entre las más populares de la plataforma.
Netflix: Ricardo Darín y el Chino Darín brillan con la película argentina más vista del momento. (Foto: Archivo)
"La odisea de los giles" volvió a escena: llegó directo al catálogo deNetflix y rápidamente se convirtió en una de las películas más vistas. El film, dirigido por Sebastián Borensztein y protagonizado por Ricardo Darín y el Chino Darín, se estrenó en 2019. Sin embargo, su desembarco en la plataforma reactivó el interés del público y despertó una ola de comentarios.
No se trató solo de una ficción con grandes nombres. Se trató de una historia que tocó una fibra profunda en la memoria colectiva argentina. Porque La odisea de los giles narró, con humor y drama, uno de los momentos más duros de la economía nacional: la crisis del 2001. La película combinó emoción, ironía y crítica social. Y lo hizo con un elenco que convocó por sí solo.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo".
De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix
La trama se centró en Fermín Perlassi, un exfutbolista interpretado por Ricardo Darín. Junto a su esposa Lidia y un grupo de vecinos, decidió invertir sus ahorros en una cooperativa agrícola. El objetivo fue claro: reactivar la economía del pueblo ficticio de Alsina.
El proyecto nació desde la esperanza. Desde la idea de que, si trabajaban juntos, podrían salir adelante. Sin embargo, el contexto jugó en contra. La historia se ubicó a fines de 2001, en medio del colapso financiero que sacudió al país.
Un abogado corrupto y un banquero se aprovecharon de la situación. Sabían que el sistema estaba a punto de caer. Anticiparon el desastre y se apropiaron del dinero de los vecinos. Así, el sueño colectivo se derrumbó en cuestión de días.
Pero la película no se quedó en la tragedia. Mostró cómo esos "giles", lejos de resignarse, decidieron organizar un plan para recuperar lo que les pertenecía. El plan fue casero. Fue ingenuo. Pero también fue audaz.
Ricardo Darín y el Chino Darín arrasan en Netflix
Uno de los grandes atractivos de La odisea de los giles fue el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín con su hijo, el Chino Darín. En el film, el joven actor interpretó a Rodrigo Perlassi, el hijo del personaje de su padre.
Ambos también fueron coproductores de la película a través de su empresa Kenya. Ese detalle reforzó el carácter familiar del proyecto.
El elenco de "La odisea de los giles"
Ricardo Darín
Luis Brandoni
Chino Darín
Verónica Llinás
Daniel Aráoz
Carlos Belloso
Marco Antonio Caponi
Guillermo Jacubowicz
Ale Gigena
Rita Cortese
Sebastián Borensztein y la adaptación de Eduardo Sacheri
El director Sebastián Borensztein ya había trabajado con Ricardo Darín en Un cuento chino. En esta oportunidad, volvió a apostar por una historia con fuerte impronta nacional.
La base fue la novela La noche de la Usina, escrita por Eduardo Sacheri. El escritor es conocido por su capacidad para retratar la vida cotidiana y los vínculos humanos en contextos complejos.
El guion fue valorado por su estructura sólida y ritmo ágil. Las escenas de humor no rompieron la tensión dramática. Funcionaron como un contrapunto necesario.
Por qué deberías ver esta película en Netflix
Hay películas que entretienen. Otras que conmueven. Y algunas que logran ambas cosas. La odisea de los giles se ubicó en ese último grupo.
La combinación de un elenco sólido, una historia inspirada en hechos reales y una dirección precisa la convirtió en una propuesta distinta dentro del catálogo. El relato dejó en claro que la solidaridad puede convertirse en una herramienta poderosa.