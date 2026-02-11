Netflix: Ricardo Darín y el Chino Darín brillan con la película argentina más vista del momento

El proyecto nació desde la esperanza. Desde la idea de que, si trabajaban juntos, podrían salir adelante. Sin embargo, el contexto jugó en contra. La historia se ubicó a fines de 2001, en medio del colapso financiero que sacudió al país.

Un abogado corrupto y un banquero se aprovecharon de la situación. Sabían que el sistema estaba a punto de caer. Anticiparon el desastre y se apropiaron del dinero de los vecinos. Así, el sueño colectivo se derrumbó en cuestión de días.

-La odisea de los giles-

Pero la película no se quedó en la tragedia. Mostró cómo esos "giles", lejos de resignarse, decidieron organizar un plan para recuperar lo que les pertenecía. El plan fue casero. Fue ingenuo. Pero también fue audaz.

Ricardo Darín y el Chino Darín arrasan en Netflix

Uno de los grandes atractivos de La odisea de los giles fue el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín con su hijo, el Chino Darín. En el film, el joven actor interpretó a Rodrigo Perlassi, el hijo del personaje de su padre.

Ambos también fueron coproductores de la película a través de su empresa Kenya. Ese detalle reforzó el carácter familiar del proyecto.

La odisea de los giles Netflix 2

El elenco de "La odisea de los giles"

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

Marco Antonio Caponi

Guillermo Jacubowicz

Ale Gigena

Rita Cortese

Sebastián Borensztein y la adaptación de Eduardo Sacheri

El director Sebastián Borensztein ya había trabajado con Ricardo Darín en Un cuento chino. En esta oportunidad, volvió a apostar por una historia con fuerte impronta nacional.

La base fue la novela La noche de la Usina, escrita por Eduardo Sacheri. El escritor es conocido por su capacidad para retratar la vida cotidiana y los vínculos humanos en contextos complejos.

Eduardo Sacheri La odisea de los giles

El guion fue valorado por su estructura sólida y ritmo ágil. Las escenas de humor no rompieron la tensión dramática. Funcionaron como un contrapunto necesario.

Por qué deberías ver esta película en Netflix

Hay películas que entretienen. Otras que conmueven. Y algunas que logran ambas cosas. La odisea de los giles se ubicó en ese último grupo.

La combinación de un elenco sólido, una historia inspirada en hechos reales y una dirección precisa la convirtió en una propuesta distinta dentro del catálogo. El relato dejó en claro que la solidaridad puede convertirse en una herramienta poderosa.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"