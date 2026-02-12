En vivo Radio La Red
Netflix estrenó una nueva serie corta con apenas 8 capítulos y todos la están comentando

Esta nueva serie de ocho episodios ya es tendencia en Netflix: el fenómeno francés que sorprende con una historia impactante.

Las leonas se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix en febrero. La serie francesa, creada por Olivier Rosemberg y Carine Prévot, llegó con bajo perfil y terminó por instalarse entre lo más visto de la plataforma. En apenas ocho episodios, narró la historia de cinco mujeres que decidieron asaltar un banco para escapar de la ruina económica.

La ficción combinó drama social, humor negro y tensión policial. Netflix estrenó la serie el 10 de febrero de 2026. En menos de una semana, ingresó en el Top 10 de varios países europeos y latinoamericanos.

La serie apostó por episodios de duración moderada, con cierres que invitaron al maratón. Cada capítulo dejó una pregunta abierta. Cada decisión elevó el riesgo.

Las leonas Netflix 1

De qué trata Las leonas en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos".

Olivier Rosemberg y Carine Prévot construyeron una narrativa ágil. Evitaron el exceso de solemnidad. Introdujeron diálogos directos y escenas cortas.

La fotografía alternó tonos fríos en el banco y colores cálidos en los hogares. El contraste reforzó la tensión entre vida privada y plan criminal. La música acompañó con intensidad moderada. No invadió. Subrayó momentos clave. Cada episodio avanzó sin relleno. La estructura favoreció el suspenso progresivo. El espectador supo que algo podía salir mal. Y temió que sucediera.

Las leonas Netflix 2

El elenco de la serie Las leonas

  • Rebecca Marder
  • Zoé Marchal
  • Naidra Ayadi
  • Pascale Arbillot
  • Tya Deslauriers
  • François Damiens
  • Sami Outalbali
  • Steve Tientcheu
  • Olivier Rosemberg
  • Jonathan Cohen

Por qué conecta con el público de Netflix

La serie no solo mostró un robo. Expuso desigualdad, precariedad laboral y falta de oportunidades. Rosalie enfrentó deudas que no contrajo. Sofia luchó contra un sistema que amenazó con quitarle a sus hijos. Kim soñó con independencia económica. Alex buscó demostrar su capacidad en un entorno que la subestimó. El robo funcionó como catalizador. Pero el verdadero conflicto fue social.

En tiempos donde las historias de empoderamiento femenino ganaron espacio, Las leonas ofreció una mirada distinta. No presentó heroínas perfectas. Mostró mujeres con errores, contradicciones y límites. Esa humanidad fue clave para que el público se identifique.

Las leonas Netflix 3

¿Las leonas tendrá segunda temporada en Netflix?

Netflix no confirmó oficialmente una nueva entrega. Sin embargo, el desempeño en visualizaciones dejó la puerta abierta.

Si la audiencia se mantiene, la plataforma podría anunciar novedades en los próximos meses. El final dejó hilos narrativos posibles. No cerró todas las puertas. La decisión dependerá del rendimiento global.

Qué la diferencia de otras series de robos

Comparaciones no tardaron en aparecer. Algunos la vincularon con producciones españolas o estadounidenses centradas en grandes robos. Pero Las leonas apostó por otra escala. No mostró un plan internacional ni una organización sofisticada. Retrató un golpe impulsado por necesidad. Esa dimensión íntima marcó la diferencia.

El foco estuvo en las motivaciones, no en la espectacularidad. La tensión no surgió solo del robo. Surgió del miedo a fallar. Del temor a que todo empeore.

Las leonas Netflix 4

El impacto cultural de la historia de Las leonas

El relato también abrió debate. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación económica? ¿Qué límites se cruzan cuando no hay alternativas?

Las protagonistas no se presentaron como modelos morales. Se mostraron como mujeres que tomaron una decisión extrema. El público quedó dividido. Esa conversación amplificó el fenómeno en redes sociales y consolidó a Las leonas como uno de los títulos más comentados.

La serie ya está disponible en Netflix con sus ocho episodios completos. Y su crecimiento en popularidad no parece detenerse.

Tráiler subtitulado de Las leonas

