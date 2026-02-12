Los celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026: la lista completa de modelos.

La lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026

Según se informó, los teléfonos que podrían quedar sin acceso a WhatsApp durante 2026 son aquellos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Entre los modelos más mencionados se encuentran:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

LG Optimus G

LG Nexus 4

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (1ª generación)

Motorola Razr HD

HTC One X

iPhone 5

iPhone 5c

En todos estos casos, el problema no es el equipo en sí, sino la versión del sistema operativo que ya quedó obsoleta.

Qué hacer si tu celular deja de ser compatible

Para evitar perder chats y archivos importantes, se recomienda realizar una copia de seguridad antes de que la aplicación deje de funcionar. Esto puede hacerse desde la sección “Chats” en la configuración de WhatsApp.

En caso de que el celular ya no permita actualizar el sistema operativo, la única alternativa será cambiar el dispositivo por uno más moderno que pueda seguir recibiendo soporte y actualizaciones.

Si querés, te la hago más “portal argentino” todavía: con copete más fuerte, subtítulo y cierre más picante.