Trends
WhatsApp
A TENER EN CUENTA

Los celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026: la lista completa de modelos

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares durante 2026 por falta de compatibilidad con las nuevas actualizaciones. Enterate cuáles son los modelos afectados, por qué quedan fuera y qué hacer para no perder tus chats.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas del mundo y, año tras año, actualiza sus requisitos mínimos para funcionar correctamente. Por este motivo, muchos teléfonos más antiguos quedan fuera de compatibilidad y ya no pueden seguir utilizando la app de mensajería.

el truco para ver mensajes eliminados en whatsapp sin instalar aplicaciones: como funciona

En este contexto, se confirmó que durante 2026 varios modelos dejarán de ser compatibles con WhatsApp, lo que significa que los usuarios no podrán enviar mensajes, hacer llamadas, acceder a sus chats o recibir actualizaciones de seguridad.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

El motivo principal es que los dispositivos antiguos ya no cuentan con el sistema operativo necesario para soportar las nuevas funciones y mejoras de la aplicación. Además, estos equipos suelen presentar fallas de rendimiento y problemas de seguridad.

Cuando un teléfono deja de ser compatible, WhatsApp deja de ofrecer soporte técnico y actualizaciones, lo que obliga a los usuarios a cambiar de dispositivo o actualizar el sistema operativo (si el modelo lo permite).

La lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026

Según se informó, los teléfonos que podrían quedar sin acceso a WhatsApp durante 2026 son aquellos que no puedan actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Entre los modelos más mencionados se encuentran:

  • Samsung Galaxy S3

  • Samsung Galaxy Note 2

  • LG Optimus G

  • LG Nexus 4

  • Sony Xperia Z

  • Sony Xperia SP

  • Motorola Moto G (1ª generación)

  • Motorola Razr HD

  • HTC One X

  • iPhone 5

  • iPhone 5c

En todos estos casos, el problema no es el equipo en sí, sino la versión del sistema operativo que ya quedó obsoleta.

Qué hacer si tu celular deja de ser compatible

Para evitar perder chats y archivos importantes, se recomienda realizar una copia de seguridad antes de que la aplicación deje de funcionar. Esto puede hacerse desde la sección “Chats” en la configuración de WhatsApp.

En caso de que el celular ya no permita actualizar el sistema operativo, la única alternativa será cambiar el dispositivo por uno más moderno que pueda seguir recibiendo soporte y actualizaciones.

