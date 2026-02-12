Los terribles antecedentes de la joven trans de 18 años que masacró a su familia y a una escuela. 

El ataque en la escuela

canadá tiroteo

En el establecimiento educativo, la atacante disparó contra docentes y alumnos. Murieron una profesora de 39 años, tres alumnas de 12 años y dos estudiantes varones de 12 y 13 años. Además, otras víctimas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la región.

Las autoridades confirmaron que más de 25 personas sufrieron heridas de diversa consideración, entre ellas una nena de 12 años y una joven de 19 que permanecen bajo atención médica.

La joven fue hallada muerta en el lugar con una herida de bala autoinfligida, indicó McDonald en conferencia de prensa. “Creemos que la sospechosa actuó sola. Sería demasiado pronto para especular sobre el motivo”, afirmó.

Antecedentes y contactos previos con la Policía

La investigación reveló que Van Rootselaar era conocida por las autoridades. Según explicó McDonald, la policía había acudido en múltiples ocasiones al domicilio familiar durante los últimos años por situaciones vinculadas a crisis de salud mental.

La joven había abandonado sus estudios hacía aproximadamente cuatro años y atravesaba problemas psicológicos que habían motivado intervenciones previas.

Las autoridades evitaron dar detalles adicionales sobre tratamientos médicos o antecedentes específicos, pero confirmaron que el historial de llamadas de emergencia estaba relacionado con episodios de descompensación.

Un país en estado de shock

Canadá teme que los casos de violencia lo acerquen cada vez más a EE.UU.

El impacto en Canadá fue inmediato. El primer ministro Mark Carney se mostró visiblemente afectado durante una declaración pública. “Superaremos esto. Aprenderemos de esto”, expresó con la voz quebrada. En otro momento añadió: “Ahora es tiempo de unirnos, llorar juntos y apoyarnos mutuamente”.

Carney ordenó que las banderas ondearan a media asta durante siete días en todo el país. “Estos niños y sus maestros fueron testigos de una crueldad inaudita. Todo nuestro país está con ustedes”, señaló ante el Parlamento.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, calificó el hecho como “inimaginable”, mientras que el rey Carlos III, jefe de Estado de Canadá, manifestó estar “profundamente conmocionado y entristecido”.

Una comunidad pequeña, un dolor inmenso

Tumbler Ridge es una localidad minera de apenas 2.400 habitantes, ubicada a unos 660 kilómetros al noreste de Vancouver, en las estribaciones de las Montañas Rocosas.

El pastor local, George Rowe, describió el clima emocional: “Todos compartimos esta tragedia como si fuera mi familia o la de mi vecino”.

El legislador provincial Larry Neufeld afirmó que “no hay palabras lo suficientemente fuertes para describir el nivel de devastación” y anticipó que será necesario “mucho valor para reparar el terror que dejó este ataque”.

En una comunidad donde casi todos se conocen, el impacto psicológico y social es profundo.

El debate sobre armas y antecedentes históricos

Aunque Canadá posee leyes de armas más estrictas que Estados Unidos, los ciudadanos pueden poseer armas de fuego bajo licencia. Este ataque vuelve a poner en el centro del debate la regulación y el control.

El tiroteo de Tumbler Ridge ya es considerado el segundo más mortífero en la historia escolar del país, después de la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989, donde murieron 14 mujeres.

En abril de 2020, Canadá vivió otro episodio estremecedor cuando un hombre asesinó a 22 personas en Nueva Escocia durante un ataque que se extendió por 13 horas.

Sin embargo, los tiroteos escolares siguen siendo poco frecuentes en comparación con Estados Unidos, lo que aumenta el impacto simbólico y emocional del caso actual.

Las preguntas sin respuesta

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un motivo claro. No se hallaron manifiestos ni publicaciones que expliquen la razón del ataque. “Sería prematuro especular”, reiteró McDonald.

La investigación continúa con el análisis de dispositivos electrónicos, registros médicos y testimonios de familiares y compañeros.