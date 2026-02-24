En vivo Radio La Red
Un auto chocó con un colectivo y se prendió fuego: 4 personas escaparon de las llamas

El auto invadió el carril del Metrobús y terminó incrustado contra un semáforo. Viajaban 7 personas dentro de un Renault 9.

Un violento choque entre un auto y un colectivo dejó varias personas gravemente heridas en Isidro Casanova, partido de La Matanza. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo particular terminó incendiado en plena avenida y sus ocupantes debieron salir como pudieron para salvar sus vidas.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura de la calle Andalgalá. Según las primeras reconstrucciones, el conductor de un Renault 9 realizó una maniobra imprudente e invadió el carril exclusivo del Metrobús justo cuando circulaba un interno de la línea 218 en dirección a San Justo.

Sin margen para frenar, el colectivo embistió al auto, que salió despedido y terminó destrozado contra el poste de un semáforo. A los pocos segundos, el vehículo comenzó a incendiarse con sus ocupantes aún en el interior.

En medio de la desesperación, el conductor logró salir envuelto en llamas y corrió algunos metros mientras intentaba apagar el fuego en su ropa.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo, uno a uno, los demás pasajeros comenzaron a salir del habitáculo, algunos arrastrándose por el asfalto para alejarse del auto en llamas.

Vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar grabaron la dramática escena. “Lo destrozó”, se escucha decir a uno de los testigos en un video que luego se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con el portal Primer Plano, no hubo víctimas fatales, pero dos jóvenes y una chica que viajaban en el asiento trasero resultaron gravemente heridos y permanecen internados en estado reservado.

Según trascendió, el conductor del Renault 9 regresaba de un festejo de cumpleaños al momento del choque.

La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, titular de la UFI Nº9 de La Matanza, quien ordenó la detención del conductor por la maniobra imprudente y dispuso la extracción de sangre para determinar si había consumido alcohol. Con el avance de la investigación también se confirmó que el acusado posee antecedentes por robo y encubrimiento.

