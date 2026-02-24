Un auto chocó con un colectivo y se prendió fuego: 4 personas escaparon de las llamas

Las cámaras de seguridad de la zona registraron cómo, uno a uno, los demás pasajeros comenzaron a salir del habitáculo, algunos arrastrándose por el asfalto para alejarse del auto en llamas.

Vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar grabaron la dramática escena. “Lo destrozó”, se escucha decir a uno de los testigos en un video que luego se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con el portal Primer Plano, no hubo víctimas fatales, pero dos jóvenes y una chica que viajaban en el asiento trasero resultaron gravemente heridos y permanecen internados en estado reservado.

Según trascendió, el conductor del Renault 9 regresaba de un festejo de cumpleaños al momento del choque.

La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Palin, titular de la UFI Nº9 de La Matanza, quien ordenó la detención del conductor por la maniobra imprudente y dispuso la extracción de sangre para determinar si había consumido alcohol. Con el avance de la investigación también se confirmó que el acusado posee antecedentes por robo y encubrimiento.