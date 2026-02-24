Tarjeta Alimentar por hijo: a cuánto se va en marzo con el nuevo aumento de ANSES
El aumento de la AUH que aplica la ANSES en marzo modifica el ingreso total de las familias que reciben ambos beneficios. Con los nuevos valores, el monto mensual por hijo vuelve a subir y el combo puede superar los $400.000 en los hogares con más de un menor.
Aunque los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) siguen mes a mes las actualizaciones por movilidad, existe un refuerzo que no cambia con la inflación pero que impacta de lleno en el ingreso final de cada hogar: la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, que paga la ANSES de manera automática junto con la asignación, puede llevar el monto mensual a cifras que superan los $700.000, dependiendo de la cantidad de hijos.
En 2026 los valores continúan sin modificaciones y se mantienen escalonados por grupo familiar. No requiere inscripción ni trámites adicionales, aunque muchas familias todavía no tienen en claro cuánto dinero reciben al sumar ambas prestaciones.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en 2026
El monto del programa alimentario varía exclusivamente según la cantidad de hijos que cobran la AUH dentro del mismo grupo familiar.
Los valores vigentes son:
Familias con 1 hijo : $52.250
Familias con 2 hijos : $81.936
Familias con 3 o más hijos : $108.062
Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) : $52.250
A diferencia de la AUH, este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo define el Gobierno nacional.
AUH + Tarjeta Alimentar: el monto total por cantidad de hijos
La AUH se cobra mensualmente al 80% de su valor, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. Al sumar ese monto con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual crece de forma significativa.
Familia con 1 hijo
AUH (80%) : $103.276,80
Tarjeta Alimentar : $52.250
Total mensual : $155.526,80
Familia con 2 hijos
AUH : $206.553,60
Tarjeta Alimentar : $81.936
Total mensual : $288.489,60
Familia con 3 hijos
AUH : $309.830,40
Tarjeta Alimentar : $108.062
Total mensual : $417.892,40
Familia con 4 hijos
Total mensual : $521.169,20
Familia con 5 hijos
Total mensual : $624.446,00
Familia con 6 hijos
Total mensual : $727.722,80
Estos valores corresponden al cobro mensual habitual sin contar el 20% retenido, que se paga una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH.
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de forma automática
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera directa y sin necesidad de realizar una inscripción previa a los grupos que ya se encuentran alcanzados por las prestaciones de la ANSES y cumplen con los requisitos vigentes. El beneficio corresponde a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Además lo reciben las embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo, a quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad -en este caso sin límite de edad- y también a las madres que cobran una Pensión No Contributiva por siete hijos.
Para que la acreditación se realice sin inconvenientes, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base del organismo, ya que la liquidación se define mediante cruces automáticos de información.
Un ingreso clave que no requiere trámites
A diferencia de otras prestaciones, este refuerzo alimentario no requiere ninguna gestión adicional por parte del beneficiario. El monto se deposita todos los meses en la misma cuenta en la que se cobra la AUH y forma parte del calendario habitual de pagos.
Por su modalidad automática y su carácter fijo, la Tarjeta Alimentar se consolidó como un ingreso central dentro de la economía de millones de familias, ya que impacta de forma directa en el monto total que reciben mes a mes.