Tarjeta Alimentar por hijo: a cuánto se va en marzo con el nuevo aumento de ANSES

Familias con 1 hijo : $52.250

Familias con 2 hijos : $81.936

Familias con 3 o más hijos : $108.062

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) : $52.250

A diferencia de la AUH, este refuerzo no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo define el Gobierno nacional.

ANSES_PUAM

AUH + Tarjeta Alimentar: el monto total por cantidad de hijos

La AUH se cobra mensualmente al 80% de su valor, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta. Al sumar ese monto con la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual crece de forma significativa.

Familia con 1 hijo

AUH (80%) : $103.276,80

Tarjeta Alimentar : $52.250 Total mensual : $155.526,80

Familia con 2 hijos

AUH : $206.553,60

Tarjeta Alimentar : $81.936 Total mensual : $288.489,60

Familia con 3 hijos

AUH : $309.830,40

Tarjeta Alimentar : $108.062 Total mensual : $417.892,40

Familia con 4 hijos

Total mensual : $521.169,20

Familia con 5 hijos

Total mensual : $624.446,00

Familia con 6 hijos

Total mensual : $727.722,80

Estos valores corresponden al cobro mensual habitual sin contar el 20% retenido, que se paga una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de forma automática

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera directa y sin necesidad de realizar una inscripción previa a los grupos que ya se encuentran alcanzados por las prestaciones de la ANSES y cumplen con los requisitos vigentes. El beneficio corresponde a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Además lo reciben las embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo, a quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad -en este caso sin límite de edad- y también a las madres que cobran una Pensión No Contributiva por siete hijos.

Para que la acreditación se realice sin inconvenientes, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la base del organismo, ya que la liquidación se define mediante cruces automáticos de información.

Un ingreso clave que no requiere trámites

A diferencia de otras prestaciones, este refuerzo alimentario no requiere ninguna gestión adicional por parte del beneficiario. El monto se deposita todos los meses en la misma cuenta en la que se cobra la AUH y forma parte del calendario habitual de pagos.

Por su modalidad automática y su carácter fijo, la Tarjeta Alimentar se consolidó como un ingreso central dentro de la economía de millones de familias, ya que impacta de forma directa en el monto total que reciben mes a mes.