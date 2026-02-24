En vivo Radio La Red
WhatsApp estrena la función más esperada por todos y promete revolucionar la aplicación

El agente de IA en WhatsApp puede responder a los clientes 24/7 y aumentar las ventas. Las PyMEs también tendrán acceso a otra herramienta de IA para ayudar en la creación de mensajes de difusión.

Las PyMEs argentinas ahora pueden usar IA en WhatsApp Business. (Foto: Archivo)

WhatsApp anunció este martes 24 de enero el lanzamiento de Business AI en WhatsApp Business en Argentina y otros 16 países de Latinoamérica. El agente de IA permitirá que las pequeñas y medianas empresas respondan a los clientes de forma más rápida y eficiente, además de contribuir al aumento de ventas. La solución refuerza el papel líder de Argentina en la innovación en mensajería empresarial y se espera que se expanda en los próximos meses.

Business AI permite a las empresas automatizar la atención al cliente mediante respuestas a preguntas frecuentes, realizar recomendaciones de productos directamente desde su catálogo y brindar soporte en tiempo real. El agente de IA puede personalizarse según el idioma y la información definidos por cada empresa, y también permite transferir la conversación a un agente humano cuando se identifican necesidades más complejas o específicas. Cabe destacar que los agentes Business AI fueron lanzados en México en octubre de 2025 y sus resultados son muy prometedores desde entonces.

Según una encuesta online de Kantar, el 78% de los adultos argentinos considera que la mensajería es una forma rápida y sencilla de comunicarse con una empresa, mientras que el 67% afirma que es más probable que compre a una marca con la que pueda interactuar por mensajería. Por ello, Business AI amplía la capacidad de las PyMEs para atender a sus clientes de manera más eficiente.

Business AI en WhatsApp

"Con la llegada de Business AI queremos dar un paso más y ayudar a las PyMEs a estar disponibles en el momento justo, con respuestas relevantes y personalizadas, sin barreras técnicas", dijo Tomás Picasso, Industry Manager de Meta Argentina. "Nuestra visión desde WhatsApp es que, en un futuro cercano, todas las empresas cuenten con una IA para interactuar con sus clientes, del mismo modo que hoy tienen un email o un sitio web. Es importante aclararlo: Business AI está diseñada para complementar a las personas, no para reemplazarlas, permitiendo que los equipos se enfoquen en tareas de mayor valor mientras la tecnología acompaña el crecimiento", agregó.

Por el momento, las pequeñas y medianas empresas argentinas y latinoamericanas deben cumplir ciertos criterios para ser elegibles para usar Business AI: utilizar WhatsApp Business en español y tener al menos un producto en su catálogo. Para obtener más información sobre Business AI en WhatsApp y comenzar a utilizarla, las empresas pueden visitar https://business.facebook.com/ai/welcome/

Cómo utilizarla: las empresas elegibles pueden ir a la pestaña “Herramientas” en la aplicación WhatsApp Business, buscar la opción “IA para empresas” y seguir los pasos del menú para personalizar la configuración. Para más información sobre cómo configurar Business AI, se puede consultar el Centro de ayuda. Business AI se implementará progresivamente para más empresas en todo el país en los próximos meses.

A partir de hoy, las PyMEs de Argentina también tendrán acceso a una nueva herramienta de IA en WhatsApp Business, diseñada para facilitar la creación de Mensajes de Difusión. Esta funcionalidad permite a las empresas enviar comunicaciones personalizadas (como anuncios de nuevos productos o novedades sobre promociones de temporada( de manera rápida, eficiente y estratégica.

Con el respaldo de la IA, las empresas ya no necesitan repetir manualmente el envío del mismo mensaje a múltiples clientes. Ahora es posible programar los envíos para el momento ideal, agregar botones personalizables que fomenten la interacción y acceder a métricas detalladas para comprender el rendimiento de los mensajes y optimizar futuras campañas.

Esta solución representa un avance significativo, ya que hace que la comunicación comercial sea más eficiente, práctica y basada en datos.

Con estas herramientas, WhatsApp reafirma su compromiso con el crecimiento de las PyMEs en Argentina y Latinoamérica, acompañándolas con soluciones tecnológicas que les permitan conectar mejor con sus clientes y competir en el entorno digital.

Otras herramientas disponibles en WhatsApp Business

En los últimos meses, WhatsApp Business ha fortalecido su conjunto de funcionalidades para que empresas de todos los tamaños puedan conectarse con sus clientes y crecer. Algunas de las actualizaciones más recientes para el mercado argentino incluyen:

  • Anuncios en el Estado de WhatsApp: empresas de todos los tamaños pueden ser descubiertas a través de anuncios en el Estado y dirigir a las personas a un chat para hacer consultas.
  • Canales Promocionados: las empresas pueden destacarse en el directorio de Canales de WhatsApp, atraer nuevos clientes y ampliar la distribución de su contenido.
  • Meta Verified: la insignia de verificación facilita que las empresas establezcan su presencia en WhatsApp y generen mayor credibilidad con los clientes.
