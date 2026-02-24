WhatsApp estrena la función más esperada por todos y promete revolucionar la aplicación

Por el momento, las pequeñas y medianas empresas argentinas y latinoamericanas deben cumplir ciertos criterios para ser elegibles para usar Business AI: utilizar WhatsApp Business en español y tener al menos un producto en su catálogo. Para obtener más información sobre Business AI en WhatsApp y comenzar a utilizarla, las empresas pueden visitar https://business.facebook.com/ai/welcome/

Cómo utilizarla: las empresas elegibles pueden ir a la pestaña “Herramientas” en la aplicación WhatsApp Business, buscar la opción “IA para empresas” y seguir los pasos del menú para personalizar la configuración. Para más información sobre cómo configurar Business AI, se puede consultar el Centro de ayuda . Business AI se implementará progresivamente para más empresas en todo el país en los próximos meses.

A partir de hoy, las PyMEs de Argentina también tendrán acceso a una nueva herramienta de IA en WhatsApp Business, diseñada para facilitar la creación de Mensajes de Difusión. Esta funcionalidad permite a las empresas enviar comunicaciones personalizadas (como anuncios de nuevos productos o novedades sobre promociones de temporada( de manera rápida, eficiente y estratégica.

Con el respaldo de la IA, las empresas ya no necesitan repetir manualmente el envío del mismo mensaje a múltiples clientes. Ahora es posible programar los envíos para el momento ideal, agregar botones personalizables que fomenten la interacción y acceder a métricas detalladas para comprender el rendimiento de los mensajes y optimizar futuras campañas.

Esta solución representa un avance significativo, ya que hace que la comunicación comercial sea más eficiente, práctica y basada en datos.

Con estas herramientas, WhatsApp reafirma su compromiso con el crecimiento de las PyMEs en Argentina y Latinoamérica, acompañándolas con soluciones tecnológicas que les permitan conectar mejor con sus clientes y competir en el entorno digital.

Otras herramientas disponibles en WhatsApp Business

En los últimos meses, WhatsApp Business ha fortalecido su conjunto de funcionalidades para que empresas de todos los tamaños puedan conectarse con sus clientes y crecer. Algunas de las actualizaciones más recientes para el mercado argentino incluyen: