Se conocieron los secretos mejor guardados del contrato de Andrea del Boca para entrar a Gran Hermano

Sin embargo, recordó que no es la primera vez que sus contratos generan polémica. “Cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”, relató.

Más allá de lo contractual, lo que también llamó la atención fue su manera de instalarse en la casa. De Brito contó que Andrea tiene hábitos muy marcados: “Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue: '¡Qué rico huele!'.'¿Dónde estarán los productos de limpieza?'". Ese detalle, que parece mínimo, podría convertirse en un rasgo central de su convivencia, porque en Gran Hermano las pequeñas manías suelen transformarse en grandes historias.

Cuál fue el primer problema de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca ingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”, expresó con entusiasmo, dejando en claro que sigue siendo una fiel seguidora del reality de Telefe.

La reconocida actriz fue la primera en atravesar la puerta y, a lo largo de la velada, fue recibiendo uno por uno a sus compañeros. En ese contexto, decidió compartir con ellos un aspecto muy personal de su vida cotidiana.

En una charla distendida con las chicas dentro de la habitación rosa, Andrea explicó la razón por la cual eligió una cama ubicada cerca de la entrada. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, se le escuchó decir, generando risas y complicidad entre las presentes.

Por ahora, ninguna de las participantes mostró incomodidad con su elección, aunque la experiencia indica que con el paso de los días podrían surgir tensiones. Este año, los dormitorios tienen salida directa al living-comedor, a diferencia de otras ediciones en las que se conectaban con un pasillo, lo que podría modificar la dinámica de la convivencia.