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Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor

Esta comedia romántica se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix y su historia esconde varios detalles que explican el fenómeno mundial.

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Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor. (Foto: Gentileza Netflix)

Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor. (Foto: Gentileza Netflix)

"Gente que conocemos en vacaciones" llegó a Netflix con una propuesta que recuperó uno de los géneros más populares entre el público: la comedia romántica. La película, dirigida por Brett Haley y basada en la exitosa novela de Emily Henry, se instaló entre los contenidos más vistos de la plataforma y llamó la atención por una historia que parte de una amistad de muchos años.

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La producción siguió a dos personajes con personalidades completamente diferentes. Por un lado está Poppy, una joven de espíritu libre. Por el otro aparece Alex, un hombre mucho más apegado a la rutina.

Con el paso del tiempo, esa relación comenzó a cambiar. Lo que parecía ser una amistad sólida empezó a poner a prueba sus propios límites cuando ambos se enfrentaron a una pregunta que los demás parecían tener respondida desde hacía tiempo.

¿De qué trata Gente que conocemos en vacaciones en Netflix?

La sinopsis de la película lo resume de esta manera: "Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta".

Ese punto es uno de los grandes motores de Gente que conocemos en vacaciones. La historia no parte de un romance convencional, sino de una relación construida durante años. Los viajes, los recuerdos compartidos y las diferencias entre los protagonistas forman parte de un recorrido que irá mostrando si detrás de esa amistad existía algo más.

Poppy representó una forma de vivir mucho más espontánea y libre. Alex, en cambio, se mostró como alguien que disfrutó de la estabilidad y de una vida marcada por las rutinas. Esa diferencia fue parte de la dinámica entre ambos y también uno de los elementos que sostuvo su relación durante tanto tiempo.

La propuesta encontró su lugar entre los espectadores que buscan una comedia romántica con una estructura clásica, pero centrada en personajes que ya tienen una historia en común antes de enfrentarse a la posibilidad de convertirse en pareja.

El elenco principal de Gente que conocemos en vacaciones

  • Emily Bader
  • Tom Blyth
  • Sarah Catherine Hook
  • Lucien Laviscount
  • Miles Heizer
  • Alan Ruck
  • Molly Shannon
  • Jameela Jamil
  • Tommy Do
  • Lukas Gage

La novela de Emily Henry que inspiró la película en Netflix

Gente que conocemos en vacaciones se basó en People We Meet on Vacation, la novela escrita por Emily Henry y publicada en 2021.

El libro tuvo un recorrido destacado desde su lanzamiento. Debutó en el número uno de la lista de los más vendidos de The New York Times y superó los 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Esos números lo convirtieron en el libro más vendido de Emily Henry.

La adaptación cinematográfica enfrentó un desafío importante: trasladar una historia literaria al formato de una película. Eso obligó a tomar decisiones sobre qué elementos conservar y cuáles modificar para construir un relato con una duración adecuada para la pantalla.

¿Por qué Gente que conocemos en vacaciones llamó la atención en Netflix?

A pesar de las opiniones divididas, la película consiguió un resultado concreto: se ubicó entre los contenidos más vistos de Netflix.

Su propuesta reunió varios elementos asociados al éxito de las comedias románticas: dos personajes opuestos, viajes, vacaciones y una pregunta central sobre si dos mejores amigos pueden convertirse en algo más.

Para quienes llegaron directamente a la película, Netflix ofreció una historia construida alrededor de una relación que se desarrolló durante una década.

Ese es el punto que atraviesa Gente que conocemos en vacaciones. Poppy y Alex no se conocen por casualidad al comienzo de la historia. Llegan al centro del relato después de años de amistad, de viajes y de experiencias compartidas.

Tráiler oficial de Gente que conocemos en vacaciones en Netflix

En pocas palabras

  • Furor en Netflix: La comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" es un éxito mundial.
  • Historia: La trama sigue a dos amigos de años que exploran si podrían ser pareja.
  • Origen: Basada en la exitosa novela de Emily Henry, recupera el género de la comedia romántica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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