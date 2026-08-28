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Qué ver en Netflix: la serie turca más vista estrenó su nueva temporada y tiene 8 capítulos

Esta serie turca regresó a Netflix con una tercera temporada de ocho episodios y es el gran estreno de la semana.

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Qué ver en Netflix: la serie turca más vista estrenó su nueva temporada y tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca más vista estrenó su nueva temporada y tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Cementerio vuelve a Netflix para poner a prueba a la unidad dirigida por la comisaria Önem Özülkü. La serie turca regresa con su tercera temporada este viernes 28 de agosto de 2026 y lo hace con una investigación que llevará a sus protagonistas hasta un terreno mucho más cercano.

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El equipo, que había quedado disperso y marcado por el desgaste de los casos anteriores, tendrá que reunirse para afrontar una situación que alcanza a Önem en el lugar donde su trabajo ya no debería poder protegerla: su vida personal.

¿De qué trata la serie turca Cementerio en Netflix?

Durante sus primeras temporadas, Cementerio construyó una brigada de homicidios alrededor de una idea cada vez más difícil de sostener. Cuando los detectives comenzaron a trabajar juntos, existía una convicción silenciosa: los casos que llegaban a sus manos podían ser excepciones dentro de un sistema que todavía tuviera capacidad para corregirse.

Las víctimas aparecían muertas. Algunos crímenes intentaban pasar por accidentes. Otros expedientes parecían haberse cerrado demasiado pronto. La unidad dirigida por Önem se enfrentaba a cada investigación con el objetivo de encontrar a los responsables y dar una respuesta a las familias. Sin embargo, el paso de los casos fue modificando esa mirada.

Cementerio utiliza la estructura de un policial, pero no se limita a preguntar quién cometió un crimen. La identidad del responsable abre la puerta de cada historia, aunque el verdadero interés está en todo lo que ocurrió antes y alrededor de ese asesinato.

¿Cómo será la tercera temporada de Cementerio en Netflix?

La gran novedad de esta nueva entrega está en el punto de partida de la unidad. El equipo que funcionaba como un grupo se había desmembrado durante el tiempo transcurrido entre una temporada y otra. Sus integrantes quedaron dispersos. El desgaste de los casos anteriores había dejado marcas. Cada uno parecía haberse retirado hacia un espacio más privado.

No será un ascenso ni una orden administrativa lo que vuelva a reunirlos. Será un caso. Y esa investigación tendrá una característica que cambiará por completo el equilibrio de la serie: alcanzará a Önem en lo personal.

Durante las dos primeras temporadas, Cementerio había construido una distancia procedimental muy marcada. Los detectives podían verse afectados por lo que investigaban, pero el trabajo mantenía sus propias reglas. El expediente era el centro. La víctima debía ser identificada. Las pruebas debían conducir a una respuesta. Ahora esa separación comenzará a desaparecer.

La unidad tendrá que volver a trabajar cuando el caso toque directamente a su líder. La historia llevará al personaje más contenido de la serie hacia un terreno en el que el control será más difícil de sostener.

¿Cuándo se estrena Cementerio: temporada 3 en Netflix?

Cementerio estrena su tercera temporada en Netflix el 28 de agosto de 2026.

La producción original turca vuelve bajo la dirección de Abdullah Oguz y estará encabezada nuevamente por Birce Akalay en el papel de Önem Özülkü.

Las dos primeras temporadas ya están disponibles en Netflix para quienes quieran conocer desde el inicio el trabajo de la unidad antes de adentrarse en esta nueva investigación.

La tercera entrega llegará con el equipo fragmentado, una brigada que deberá volver a encontrarse y un expediente que cambiará las reglas para Önem.

Tráiler oficial de Cementerio: temporada 3 en Netflix

En pocas palabras

  • La serie turca: Cementerio estrena su tercera temporada en Netflix el 28 de agosto de 2026.
  • Sinopsis: La unidad de homicidios, liderada por Önem Özülkü, se reúne para investigar un caso que la afecta personalmente.
  • Producción: La nueva entrega consta de ocho episodios y es protagonizada por Birce Akalay.
Resumen generado por Thinkindot AI
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