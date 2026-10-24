Qué ver en Netflix: se estrenó la nueva temporada de la serie más vista y tiene 8 episodios

Qué pasará en la cuarta temporada de Lupin en Netflix

La nueva temporada comenzará con una situación muy diferente de la que los espectadores podrían esperar después de los acontecimientos anteriores. Cuatro años después del final de la tercera parte, Assane Diop continúa en prisión y parece haber aceptado que su etapa como Lupin llegó a su fin.

El protagonista ya no quiere seguir involucrado en robos ni en operaciones que puedan poner en peligro a las personas que ama. Su principal objetivo será cumplir la condena y mantener una promesa que le hizo a su hijo: reunirse con su familia en Senegal.

Assane intentará concentrarse en su futuro y dejar atrás una identidad que le provocó numerosos conflictos. Sin embargo, sus planes cambiarán cuando aparezca un misterioso anuncio firmado con el nombre de Lupin. El mensaje anticipará una serie de robos simultáneos en varios museos.

La precisión de los robos y la utilización del nombre de Lupin despertarán sospechas. Todo apuntará hacia Assane, aunque el protagonista se encuentre encarcelado y asegure que no tuvo ninguna participación en los hechos.

La sinopsis oficial plantea así un nuevo conflicto para el personaje: escapar de prisión, recuperar su identidad y desenmascarar al impostor que pretende incriminarlo.

Quiénes forman parte del elenco de Lupin: Parte 4

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Omar Sy

Ludivine Sagnier

Antoine Gouy

Soufiane Guerrab

Shirine Boutella

Théo Christine

Laïka Blanc-Francard

Cuándo se estrena la cuarta temporada de Lupin en Netflix

La cuarta temporada de Lupin se estrenó este viernes 23 de octubre de 2026 en Netflix, de acuerdo con la información publicada sobre el lanzamiento. El regreso llega tres años después del estreno de la tercera temporada y sitúa nuevamente a la producción francesa entre los títulos destacados de la plataforma para la segunda mitad del año.

La cuarta entrega retomará ese equilibrio entre el suspenso criminal y los conflictos íntimos. El protagonista intentará cumplir su condena y reunirse con su familia en Senegal, pero los robos simultáneos y las acusaciones en su contra lo obligarán a reconsiderar su decisión de abandonar a Lupin.

La nueva historia también permitirá retomar a los personajes secundarios que acompañaron a Assane y que forman parte de su entorno personal y de las investigaciones policiales.

Con un protagonista encarcelado, una serie de robos atribuidos a su identidad y un misterio que todavía no tiene respuesta, Lupin iniciará una nueva etapa en la que el pasado volverá a perseguir a Assane Diop.

Tráiler oficial de Lupin: Parte 4 en Netflix