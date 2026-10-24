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Qué ver en Netflix: se estrenó la nueva temporada de la serie más vista y tiene 8 episodios

"Lupin" volvió a Netflix con una cuarta temporada cargada de misterios, robos y una nueva misión que cambiará el destino de su protagonista.

Qué ver en Netflix: se estrenó la nueva temporada de la serie más vista y tiene 8 episodios. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó la nueva temporada de la serie más vista y tiene 8 episodios. (Foto: Archivo)

La serie en Netflix que conquistó al público con sus robos imposibles, sus engaños y sus sorprendentes giros argumentales está de regreso con una nueva entrega. Lupin, la ficción francesa protagonizada por Omar Sy, estrenó su cuarta temporada este viernes 23 de octubre de 2026 y volvió a poner a su personaje principal frente a uno de los desafíos más complicados de su historia.

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Después de tres años desde el estreno de la tercera temporada, la producción regresó con una trama que combina misterio, persecuciones y un plan criminal que amenaza con cambiarlo todo. Esta vez, Assane Diop no buscará solamente resolver un nuevo enigma. También tendrá que demostrar que no es responsable de una serie de delitos que llevan su sello y que podrían convertirlo en el principal sospechoso de una investigación policial.

La historia retomará el camino de un protagonista que, después de tomar una decisión determinante al final de la entrega anterior, intentó dejar atrás su identidad como Lupin. Sin embargo, un misterioso anuncio y una sucesión de robos perfectamente coordinados lo obligarán a enfrentarse nuevamente con su pasado.

La cuarta entrega también volverá a poner en primer plano los vínculos personales del protagonista. Su familia, las promesas que hizo y el deseo de recuperar una vida tranquila serán factores centrales en una historia que lo obligará a elegir entre mantenerse al margen o volver a convertirse en el personaje que intentó dejar atrás.

Qué pasará en la cuarta temporada de Lupin en Netflix

La nueva temporada comenzará con una situación muy diferente de la que los espectadores podrían esperar después de los acontecimientos anteriores. Cuatro años después del final de la tercera parte, Assane Diop continúa en prisión y parece haber aceptado que su etapa como Lupin llegó a su fin.

El protagonista ya no quiere seguir involucrado en robos ni en operaciones que puedan poner en peligro a las personas que ama. Su principal objetivo será cumplir la condena y mantener una promesa que le hizo a su hijo: reunirse con su familia en Senegal.

Assane intentará concentrarse en su futuro y dejar atrás una identidad que le provocó numerosos conflictos. Sin embargo, sus planes cambiarán cuando aparezca un misterioso anuncio firmado con el nombre de Lupin. El mensaje anticipará una serie de robos simultáneos en varios museos.

La precisión de los robos y la utilización del nombre de Lupin despertarán sospechas. Todo apuntará hacia Assane, aunque el protagonista se encuentre encarcelado y asegure que no tuvo ninguna participación en los hechos.

La sinopsis oficial plantea así un nuevo conflicto para el personaje: escapar de prisión, recuperar su identidad y desenmascarar al impostor que pretende incriminarlo.

Quiénes forman parte del elenco de Lupin: Parte 4

Entre los nombres confirmados se encuentran:

  • Omar Sy
  • Ludivine Sagnier
  • Antoine Gouy
  • Soufiane Guerrab
  • Shirine Boutella
  • Théo Christine
  • Laïka Blanc-Francard

Cuándo se estrena la cuarta temporada de Lupin en Netflix

La cuarta temporada de Lupin se estrenó este viernes 23 de octubre de 2026 en Netflix, de acuerdo con la información publicada sobre el lanzamiento. El regreso llega tres años después del estreno de la tercera temporada y sitúa nuevamente a la producción francesa entre los títulos destacados de la plataforma para la segunda mitad del año.

La cuarta entrega retomará ese equilibrio entre el suspenso criminal y los conflictos íntimos. El protagonista intentará cumplir su condena y reunirse con su familia en Senegal, pero los robos simultáneos y las acusaciones en su contra lo obligarán a reconsiderar su decisión de abandonar a Lupin.

La nueva historia también permitirá retomar a los personajes secundarios que acompañaron a Assane y que forman parte de su entorno personal y de las investigaciones policiales.

Con un protagonista encarcelado, una serie de robos atribuidos a su identidad y un misterio que todavía no tiene respuesta, Lupin iniciará una nueva etapa en la que el pasado volverá a perseguir a Assane Diop.

Tráiler oficial de Lupin: Parte 4 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La cuarta temporada de "Lupin" se estrenó con nuevos misterios y planes que complican al protagonista.
  • Assane Diop: El personaje, tras intentar dejar su vida de ladrón, se ve implicado en robos que llevan su sello.
  • Novedad: La trama lo enfrentará a escapar de prisión, limpiar su nombre y desenmascarar a un impostor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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