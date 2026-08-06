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La reacción de Marcela Baños al enterarse que Marixa Balli la reemplazará en Pasión de sábado: "Shock"

Marcela Baños se mostró sorprendida al aire al enterarse que Marixa Balli, con quien está enfrentada hace tiempo, la reemplazará en Pasión de sábado durante sus días de vacaciones.

6 ago 2026, 12:40
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La reacción de Marcela Baños al enterarse que Marixa Balli la reemplazará en Pasión de sábado: Shock

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La reacción de Marcela Baños al enterarse que Marixa Balli la reemplazará en Pasión de sábado: "Shock"

Marcela Baños no pudo ocultar su enorme sorpresa al enterarse que Marixa Balli la reemplazará en la conducción de Pasión de sábado durante sus días de vacaciones.

La información se conoció en LAM (América Tv) y llamó la atención debido a la rivalidad que mantienen hace tiempo. Tiempo después, en Pasó en América, la animadora tropical le envió un audio a Natalie Weber donde no ocultó su asombro por el nombre elegido para su reemplazo.

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“Me enteré por LAM, estoy en shock. Lo llamé a (Pablo) Serantoni y no me atendía”, confesó en un primer momento. Y luego admitió que se le consultó por los nombres que podrían hacerse cargo de su lugar.

“A mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa. Una era Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y la verdad que las cuatro me parecen fantásticas”, continuó Marcela Baños.

Y remarcó que ella no influyó en decisión final: "Marixa y Nazarena ya lo hicieron el programa y tanto Silvina como Sabrina lo pueden hacer muy bien y se van a divertir".

“Yo no dije ni que sí ni que no, dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie además, la verdad es esa, no es mi onda", continuó firme la conductora del ciclo de cumbia y panelista de Intrusos.

"A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM. Hablé con Serantoni y eso lo guardo para la conversación privada", cerró su descargo Marcela Baños aún impactada por enterarse de la elección de Marixa Balli por televisión.

Marixa Balli confirmó que es la elegida para reemplazar a Marcela Baños

En una comunicación con Barby Franco, Marixa Balli se mostró feliz por ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en la conducción de Pasión de sábado en el tiempo de sus vacaciones.

“Sí voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América, todo bien y excelente”, explicó entusiasmada la cantante y panelista.

Y cerró ante la gran oportunidad televisiva: “Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho”.

     

 

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