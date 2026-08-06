La reacción de Marcela Baños al enterarse que Marixa Balli la reemplazará en Pasión de sábado: "Shock"

Y remarcó que ella no influyó en decisión final: "Marixa y Nazarena ya lo hicieron el programa y tanto Silvina como Sabrina lo pueden hacer muy bien y se van a divertir".

“Yo no dije ni que sí ni que no, dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie además, la verdad es esa, no es mi onda", continuó firme la conductora del ciclo de cumbia y panelista de Intrusos.

"A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM. Hablé con Serantoni y eso lo guardo para la conversación privada", cerró su descargo Marcela Baños aún impactada por enterarse de la elección de Marixa Balli por televisión.

Marixa Balli confirmó que es la elegida para reemplazar a Marcela Baños

En una comunicación con Barby Franco, Marixa Balli se mostró feliz por ser la elegida para reemplazar a Marcela Baños en la conducción de Pasión de sábado en el tiempo de sus vacaciones.

“Sí voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América, todo bien y excelente”, explicó entusiasmada la cantante y panelista.

Y cerró ante la gran oportunidad televisiva: “Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho”.