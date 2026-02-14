Preocupación por Zulma Faiad tras un accidente doméstico que terminó en internación

zulma faiad

Cómo fue el durísimo intercambio de mensajes de Zulma Faiad y su hija que reaviva el conflicto familiar

Tras la muerte de Daniel Guerrero, esposo de Zulma Faiad y padre de sus hijas, se desató un fuerte enfrentamiento familiar. Daniela denunció públicamente que la herencia no se repartió de manera justa con su hermana Eleonora, lo que abrió un conflicto que rápidamente trascendió a los medios.

La tensión escaló y llevó a Zulma a expresarse de manera muy dura sobre su hija. Este lunes, en Intrusos (América TV), se dio a conocer un nuevo episodio de la disputa, luego de un cruce cargado de reproches que ambas protagonizaron en redes sociales.

"Obvio que veo tus publicaciones. También le escribo a Virgi y lamento que no entiendas nada, mamá. Dejá de decir que te amenazo y las cosas que le decís a la gente de mí. Si necesitás hablar conmigo, acá estoy, llamame. La que nos bloqueó a todos sos vos", escribió Daniela en una foto. En paralelo, Zulma compartió en Facebook una imagen familiar y expresó: "A ese ser que dice que 'no me dejará en paz hasta el último segundo de mi vida. Quiero comunicarle por este medio que tengo la tengo esa paz desde el día que nací y le pido a la divinidad que se la brinde a ella. Que así sea, amén".

Su hija replicó: "Te deseo de corazón que encuentres paz en tu alma. Yo realmente la tengo". La actriz volvió a responder: "Vos por lo que veo estás al tanto de todo lo que escribo siempre con mi corazón y la verdad, que vos la conocés. Sabes dónde vivo y nunca tocaste la puerta para hablar conmigo. Solo dolor pasó con tus palabras".

Daniela insistió en que su madre la había bloqueado y agregó: "Desbloquéame si queres hablar conmigo. Tus hijos nunca recibieron un mensaje tuyo. Tenés que dejar de inventar cosas mías. Vos nos tenes bloqueados a todos. ¿Creés que está bien lo que haces? ¿Decir las cosas que decís de mí?".

Por último, compartió una foto junto a sus hijos para mostrar cómo estaba la familia en la actualidad y cerró con un mensaje contundente: "Somos felices". Poco después, todo el intercambio fue eliminado de las redes.