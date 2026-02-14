¡Se terminó el misterio! Laurita Fernández blanqueó a Matías Busquet en San Valentín: la primera foto juntos

En cuanto a Matías Busquet, se desconoce si el polista replicó el saludo romántico o si le dedicó algún mensaje especial a la conductora en esta fecha tan simbólica. Su cuenta de Instagram es privada y cuenta con 6909 seguidores, por lo que cualquier manifestación pública quedó reservada únicamente para su círculo más cercano.

Matías Busquet - IG privado

Quién es Matías Busquet y cómo conoció a Laurita Fernández

El corazón de Laurita Fernández vuelve a latir fuerte y esta vez el protagonista es Matías Busquet, un polista argentino de bajo perfil que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Lejos de las cámaras y de la exposición permanente, su nombre empezó a sonar con fuerza tras el blanqueo oficial de la relación este 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín.

Busquet cuenta con trayectoria en circuitos deportivos e internacionales y también mantiene vínculos con el ámbito empresarial. Cultiva un estilo reservado y una presencia discreta en redes sociales, algo que lo diferencia de parejas anteriores de Laurita mucho más mediáticas. Ese contraste no pasó desapercibido y, para muchos, marca una nueva etapa en la vida sentimental de la actriz.

La historia entre ellos comenzó hace unos meses y tuvo un inesperado “celestino”: Benjamín Vicuña. El actor, que había jugado al polo con Busquet, lo invitó a una función de la obra El método Grönholm, donde Laurita formaba parte del elenco. Tras esa primera noche, el polista le envió un mensaje que ella decidió no responder. Sin embargo, el destino volvió a cruzarlos en una carrera solidaria en 2025 y ahí el contacto se reactivó.

Matías Busquet

La propia Laurita contó este verano en Almorzando con Juana (El Trece) que, después de ese segundo encuentro, finalmente contestó el mensaje y comenzaron a salir desde enero de 2026. La relación avanzó con naturalidad y sin estridencias. En diciembre de 2025 ya habían sido vistos juntos en el recital de Shakira, donde se mostraron muy acaramelados.

El romance se consolidó con momentos clave: el cumpleaños de Laurita el 18 de diciembre, vacaciones en la Costa Atlántica y gestos románticos que la sorprendieron, como cuando él la esperó arriba de un caballo. La conductora confirmó que están conociéndose, que ya conoció a su familia y que disfruta de hacer “planes normales” sin la presión mediática.

Hoy la pareja se muestra feliz y pública, mientras Laurita equilibra su intensa agenda en televisión y teatro con esta relación estable. Busquet, fiel a su estilo, prioriza la privacidad, pero ya quedó claro que es el hombre que logró conquistar a una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.