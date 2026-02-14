Choque fatal en Ruta 2 durante el arranque del fin de semana largo por Carnaval

El inicio del fin de semana extra largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial cuando un joven murió tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata.
El choque, registrado en plena ruta rumbo a la Costa, activó un despliegue de emergencia y quedó bajo investigación de la fiscalía local.
De acuerdo con datos policiales, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli. Allí, una Ford EcoSport impactó de frente contra una Toyota Hilux luego de que su conductor realizara, presuntamente, una maniobra indebida.
La víctima fatal fue identificada como Sebastián Traverso, de 20 años. Según los primeros peritajes, perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central divisor y colisionó contra la camioneta que circulaba rumbo a la costa con dos ocupantes.
Los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Castelli. En ese centro de salud se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que los otros heridos recibieron atención por lesiones de diversa gravedad.
En el lugar intervinieron bomberos locales, personal de Aubasa y ambulancias, y la circulación quedó reducida a un carril para facilitar las tareas periciales. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, dirigida por Bruno Hermosa.
Un jubilado sufrió un brutal robo en la Ruta 11, también en Mar del Plata, donde delincuentes lo interceptaron y lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma para quitarle el auto.
El hecho ocurrió cerca de las 21 del jueves, cuando el hombre, de unos 70 años, manejaba su Honda Civic y detuvo la marcha en el kilómetro 509, cerca de Parque Camet, por motivos que aún se investigan.
En ese momento al menos dos ladrones lo abordaron, lo agredieron y se llevaron el vehículo, además de documentación y dos celulares. Luego escaparon de la escena con rapidez.
Vecinos contaron al portal local 0223 que no es aconsejable frenar en ese tramo ante situaciones extrañas, como piedras o maniquíes colocados al costado del camino para obligar a detenerse.
“Le rompieron la cabeza a culatazos”, aseguró un testigo, quien también mencionó que cerca de la ex Villa Joyosa habría asentamientos utilizados como refugio por delincuentes. Los sospechosos escaparon en dirección a Santa Clara del Mar.
En otro episodio reciente, cámaras de seguridad de una vivienda del barrio San Jacinto registraron a dos hombres que intentaron ingresar a robar a plena luz del día, pero desistieron cuando los perros de la casa comenzaron a ladrar.
“En agosto entraron y me robaron de todo. Ayer lo intentaron, pero no pudieron”, relató Andrea, la propietaria.
Las imágenes, captadas a las 15.25, muestran a los sospechosos observando el interior desde ventanas y la puerta principal, y luego desplazándose hacia el garaje para intentar acceder por un lateral. La presencia de las mascotas, Gino y Arthur, los obligó a retirarse.
La mujer difundió el hecho en un grupo vecinal de Facebook y advirtió que los mismos individuos serían responsables de otros robos en la zona, donde —según afirmó— ya desvalijaron otra casa.