Furor en redes: el estadio de River apareció en una nueva película de Hollywood y el video se volvió viral

Un hallazgo viral en redes sociales

La escena fue descubierta por el usuario de X (antes Twitter) @imletuos, quien identificó que las imágenes del estadio Monumental utilizadas en el tráiler no fueron grabadas específicamente para la película. En realidad, se trata de un video de stock, es decir, una filmación genérica que puede adquirirse online para uso comercial.

Este tipo de material suele utilizarse en producciones audiovisuales para ilustrar situaciones que no requieren una locación específica. Lo curioso, en este caso, es que el plano del Monumental no fue editado para ocultar su identidad. Al contrario: la toma aérea deja en evidencia la característica forma ovalada del estadio y la iluminación particular que lo distingue.

El video original fue grabado el 18 de mayo de 2023, durante un partido en el que River Plate recibió a Belgrano por la segunda fecha del torneo local. Las imágenes capturadas esa noche, con un Monumental encendido, lleno de hinchas y una atmósfera electrizante, fueron luego comercializadas como contenido de archivo.

Según se pudo saber, el material está disponible en un sitio de venta de imágenes y videos de stock. Su precio varía: se puede adquirir por 79 dólares en su versión estándar, o por 229 dólares si se opta por una licencia premium que garantiza mayor protección legal y derechos ampliados para su uso en cine o televisión.

Cómo llegó el Monumental al tráiler de "HIM"

Jordan Peele no dirigió esta película, pero sí la produjo, lo que no impidió que su estilo se hiciera notar en el avance del film. HIM propone un universo inquietante donde el fútbol americano y el horror psicológico se entrelazan. Al parecer, para construir el tono apocalíptico y enigmático del tráiler, los realizadores buscaron imágenes impactantes que mostraran multitudes y estadios iluminados, como símbolo de esperanza o resistencia en medio de un apagón global.

En ese proceso, dieron con el video del estadio Monumental, que se ajustaba perfectamente a la escena inicial del avance. Al tratarse de un contenido de stock legalmente adquirido, no fue necesario pedir autorización a River Plate ni a ninguna entidad argentina. El estadio se convirtió así en un inesperado protagonista del cine internacional, aunque por razones puramente estéticas y funcionales.