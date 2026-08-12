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Fusiles, cuchillos y siete detenidos en dos procedimientos: qué pasó en General Acha

Perros, un fusil y siete demorados: todo lo que pasó en un operativo sorpesa en La Pampa. Enterate.

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Fusiles, cuchillos y siete detenidos en dos procedimientos: qué pasó en General Acha

Un importante despliegue de la División de Seguridad Rural de la UR III terminó durante el fin de semana con siete personas demoradas en dos procedimientos realizados en caminos y zonas rurales de General Acha. Los operativos se concretaron a partir de distintas tareas de prevención y derivaron en el secuestro de vehículos, un fusil y otros elementos vinculados con la actividad de caza.

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El primero de los procedimientos ocurrió durante la noche del sábado, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y recibieron información sobre la presencia de personas que presuntamente se encontraban cazando en el campo Quiñi Malal.

Los policías se trasladaron hasta el sector y, sobre la Ruta 105, identificaron un vehículo cuyo conductor era oriundo de General Acha. Ante los agentes, el hombre explicó que se encontraba allí para buscar a tres personas. El rodado fue secuestrado de manera preventiva mientras avanzaban las actuaciones.

La situación tuvo un nuevo capítulo cerca de la 1 de la madrugada del domingo. Durante un control vehicular en la intersección de las rutas 152 y 105, los efectivos detuvieron un Ford Focus en el que viajaban dos hombres y una mujer, todos domiciliados en General Acha.

Según la información aportada durante el procedimiento, se trataba de las personas que habían sido señaladas por presuntamente realizar actividades de caza dentro del establecimiento rural. Al revisar el automóvil, los policías encontraron un fusil marca Frianchi, calibre .308, además de otros elementos relacionados con la práctica de la caza deportiva.

Los tres ocupantes reconocieron haber estado en el campo, por lo que los cuatro involucrados en el operativo quedaron vinculados a actuaciones judiciales por una presunta infracción a la Ley 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Otro operativo y tres nuevos demorados

En paralelo, durante la misma noche del sábado, la División de Seguridad Rural realizó otro procedimiento en la zona y demoró a otros tres hombres, también por una presunta infracción a la Ley 1194.

En este caso, una patrulla detectó una camioneta Ford F100 mientras circulaba por el camino vecinal El 15. En el vehículo viajaba un hombre oriundo de General Acha que, de acuerdo con lo informado, no contaba con la documentación necesaria para desarrollar actividades de caza. En la caja de la camioneta, además, había un perro.

Pocos minutos después, los efectivos encontraron a otros dos hombres que avanzaban hacia la camioneta acompañados por una jauría de perros. Durante el procedimiento también fue secuestrada una linterna negra, sin marca visible.

Los tres hombres quedaron involucrados en una causa judicial por una presunta infracción vinculada con la caza ilegal.

Los operativos forman parte de los controles preventivos que lleva adelante la División de Seguridad Rural en distintos puntos de La Pampa, con el objetivo de detectar y prevenir actividades que puedan constituir infracciones contra la fauna silvestre.

En pocas palabras

  • Controles policiales: Siete personas fueron demoradas en operativos rurales de General Acha.
  • Elementos secuestrados: Se incautaron vehículos, un fusil y elementos de caza.
  • Infracciones: Los demorados estarían vinculados a la Ley de Conservación de Fauna Silvestre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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