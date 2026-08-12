Fusiles, cuchillos y siete detenidos en dos procedimientos: qué pasó en General Acha

Según la información aportada durante el procedimiento, se trataba de las personas que habían sido señaladas por presuntamente realizar actividades de caza dentro del establecimiento rural. Al revisar el automóvil, los policías encontraron un fusil marca Frianchi, calibre .308, además de otros elementos relacionados con la práctica de la caza deportiva.

Los tres ocupantes reconocieron haber estado en el campo, por lo que los cuatro involucrados en el operativo quedaron vinculados a actuaciones judiciales por una presunta infracción a la Ley 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Otro operativo y tres nuevos demorados

En paralelo, durante la misma noche del sábado, la División de Seguridad Rural realizó otro procedimiento en la zona y demoró a otros tres hombres, también por una presunta infracción a la Ley 1194.

En este caso, una patrulla detectó una camioneta Ford F100 mientras circulaba por el camino vecinal El 15. En el vehículo viajaba un hombre oriundo de General Acha que, de acuerdo con lo informado, no contaba con la documentación necesaria para desarrollar actividades de caza. En la caja de la camioneta, además, había un perro.

Pocos minutos después, los efectivos encontraron a otros dos hombres que avanzaban hacia la camioneta acompañados por una jauría de perros. Durante el procedimiento también fue secuestrada una linterna negra, sin marca visible.

Los tres hombres quedaron involucrados en una causa judicial por una presunta infracción vinculada con la caza ilegal.

Los operativos forman parte de los controles preventivos que lleva adelante la División de Seguridad Rural en distintos puntos de La Pampa, con el objetivo de detectar y prevenir actividades que puedan constituir infracciones contra la fauna silvestre.