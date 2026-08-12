Jubilados ANSES: de cuánto será el aumento de septiembre y cuándo se confirma

Con esos escenarios, la jubilación mínima, que actualmente es de $419.827,12, quedaría aproximadamente en:

Inflación de 1,9%: $427.804.

$427.804. Inflación de 2%: $428.224.

$428.224. Inflación de 2,1%: $428.643.

De esta manera, si las estimaciones se acercan al dato oficial, la jubilación mínima podría ubicarse en septiembre cerca de los $428.000, sin contar un eventual bono extraordinario.

El Gobierno confirmó el aumento para la PUAM: ¿hay bono?.

Cuándo se conocerá el aumento de septiembre

El porcentaje definitivo se conocerá este jueves 13 de agosto, luego de que el INDEC difunda el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio.

La movilidad previsional toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Así, el IPC de junio, que fue del 1,9%, determinó el aumento aplicado en agosto, mientras que el dato de julio definirá la actualización de septiembre.

Una vez conocido el porcentaje, podrá calcularse con precisión cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes.

¿Habrá bono para los jubilados en septiembre?

Además del aumento por movilidad, todavía resta conocer si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos.

El bono no se actualiza automáticamente junto con las jubilaciones, sino que requiere una decisión del Gobierno.

Si en septiembre se mantuviera un refuerzo de $70.000, los montos aproximados para un jubilado que cobra la mínima serían:

Con aumento del 1,9%: $497.804 .

. Con aumento del 2%: $498.224 .

. Con aumento del 2,1%: $498.643.

Por lo tanto, si la inflación de julio se ubica dentro del rango previsto por las consultoras y continúa el bono de $70.000, el haber mínimo con refuerzo podría acercarse a los $500.000 en septiembre.