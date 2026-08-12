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Jubilados ANSES: de cuánto será el aumento de septiembre y cuándo se confirma

La jubilación mínima podría acercarse a los $428.000 en septiembre, según las primeras estimaciones. Este jueves se conocerá el dato que definirá el aumento y todavía resta saber si continuará el bono de $70.000.

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Jubilados ANSES: de cuánto será el aumento de septiembre y cuándo se confirma

Jubilados ANSES: de cuánto será el aumento de septiembre y cuándo se confirma

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026, aunque el porcentaje todavía no fue confirmado. El dato clave se conocerá este jueves 13 de agosto, cuando el INDEC publique la inflación correspondiente a julio.

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ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en agosto. Imagen ilustrativa hecha con IA.

A partir de ese índice se determinará el incremento que recibirán los haberes previsionales durante el próximo mes. Mientras tanto, las estimaciones privadas anticipan una suba cercana al 2%.

El aumento de septiembre estará vinculado directamente con la inflación de julio, de acuerdo con el esquema de movilidad previsional vigente. Por eso, el dato que publique el INDEC este jueves será determinante para conocer los nuevos montos que cobrarán los jubilados.

¿De cuánto sería el aumento para los jubilados en septiembre?

Aunque todavía falta conocer el IPC oficial de julio, las principales estimaciones ubican la inflación mensual entre 1,9% y 2,1%.

Con esos escenarios, la jubilación mínima, que actualmente es de $419.827,12, quedaría aproximadamente en:

  • Inflación de 1,9%: $427.804.
  • Inflación de 2%: $428.224.
  • Inflación de 2,1%: $428.643.

De esta manera, si las estimaciones se acercan al dato oficial, la jubilación mínima podría ubicarse en septiembre cerca de los $428.000, sin contar un eventual bono extraordinario.

El Gobierno confirmó el aumento para la PUAM: ¿hay bono?.

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Cuándo se conocerá el aumento de septiembre

El porcentaje definitivo se conocerá este jueves 13 de agosto, luego de que el INDEC difunda el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio.

La movilidad previsional toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Así, el IPC de junio, que fue del 1,9%, determinó el aumento aplicado en agosto, mientras que el dato de julio definirá la actualización de septiembre.

Una vez conocido el porcentaje, podrá calcularse con precisión cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES el próximo mes.

¿Habrá bono para los jubilados en septiembre?

Además del aumento por movilidad, todavía resta conocer si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos.

El bono no se actualiza automáticamente junto con las jubilaciones, sino que requiere una decisión del Gobierno.

Si en septiembre se mantuviera un refuerzo de $70.000, los montos aproximados para un jubilado que cobra la mínima serían:

  • Con aumento del 1,9%: $497.804.
  • Con aumento del 2%: $498.224.
  • Con aumento del 2,1%: $498.643.

Por lo tanto, si la inflación de julio se ubica dentro del rango previsto por las consultoras y continúa el bono de $70.000, el haber mínimo con refuerzo podría acercarse a los $500.000 en septiembre.

En pocas palabras

  • Aumento Jubilatorio: Se estima que la jubilación mínima podría superar los $428.000 en septiembre.
  • Confirmación de Datos: El porcentaje exacto del aumento se conocerá este jueves tras la publicación de la inflación de julio por parte del INDEC.
  • Bono Extraordinario: Aún resta definir si continuará el bono de $70.000 para los haberes más bajos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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