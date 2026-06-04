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Glucosa alta: por qué ocurre, cuáles son los síntomas y cómo bajarla

La glucosa puede elevarse en distintos momentos del día, incluso sin una ingesta reciente de alimentos, lo que provoca variaciones en los niveles de azúcar en sangre. Estas fluctuaciones responden a procesos naturales del organismo y a factores cotidianos que no siempre están ligados directamente a la alimentación.

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La glucosa puede elevarse en distintos momentos del día incluso sin una ingesta reciente de alimentos.

La glucosa puede elevarse en distintos momentos del día incluso sin una ingesta reciente de alimentos.

La glucosa no depende únicamente de los alimentos que se consumen. Incluso después de varias horas de ayuno, el organismo continúa produciendo azúcar para garantizar el suministro de energía, un mecanismo natural que puede alterarse por distintos factores.

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El médico Iñigo Martín, en su canal de YouTube, señala que el hígado, el estrés, la calidad del sueño y la masa muscular influyen de manera directa en este proceso, que en algunos casos provoca niveles de glucosa elevados al despertar.

Glucosa alta en ayunas: el rol del hígado

El principal responsable de estos picos es el hígado. A través de la gluconeogénesis, produce glucosa a partir de proteínas y grasas para asegurar un aporte constante de energía.

El problema aparece cuando pierde su “freno” natural. En condiciones normales, la insulina le indica que detenga la producción de glucosa, pero cuando existe hígado graso, esa señal puede volverse menos efectiva.

El resultado es una liberación continua de azúcar al torrente sanguíneo, incluso durante el sueño. Esto explica por qué algunas personas presentan valores más altos en ayunas que después de comer.

Estrés, sueño y glucosa alta: el efecto hormonal

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El cortisol, hormona del estrés, también interviene en el metabolismo de la glucosa. Su función es activar la producción de azúcar en el hígado ante situaciones de demanda energética.

Cuando el estrés es crónico, esa señal se mantiene activa de forma constante, lo que favorece niveles elevados de glucosa.

Según Iñigo Martín, una sola noche de sueño de apenas cuatro horas puede elevar la glucemia hasta un 25% en personas sanas.

Esto se relaciona con la pérdida de sensibilidad a la insulina y con el llamado fenómeno del alba, un aumento natural de la glucosa entre las 4 y las 8 de la mañana que prepara al organismo para el despertar.

Masa muscular y control del azúcar en sangre

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El tejido muscular cumple un rol clave: es el principal consumidor de glucosa del organismo, captando más del 80% de la que circula en sangre.

Cuando disminuye la masa muscular, la capacidad de “absorber” ese azúcar también baja, lo que favorece su acumulación en el torrente sanguíneo.

A partir de los 30 años, este proceso puede acelerarse si no se mantiene actividad física regular.

Por eso, bajar de peso sin preservar músculo puede generar un efecto metabólico menos eficiente, aunque el peso en la balanza disminuya.

Síntomas de la glucosa alta

Cuando los niveles de glucosa se mantienen elevados, el organismo suele enviar señales que pueden pasar desapercibidas al inicio. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el cansancio persistente, la sensación de fatiga sin causa aparente y la necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche.

También es común experimentar aumento de la sed, visión borrosa y dificultad para concentrarse. En algunos casos, pueden aparecer dolores de cabeza, irritabilidad o una sensación general de “pesadez” tras las comidas, señales que suelen relacionarse con fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre.

Hábitos que ayudan a reducir los picos de glucosa

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Caminar después de comer. Apenas 10 minutos de movimiento activan el transportador GLUT4 en los músculos, facilitando la entrada de glucosa y reduciendo los picos posprandiales entre un 12% y un 17%.

Orden de los alimentos. Iniciar las comidas con fibra y proteínas y dejar los hidratos para el final ayuda a ralentizar la absorción de azúcar.

Salud intestinal. La inflamación de bajo grado asociada a los ultraprocesados puede alterar la respuesta a la insulina. Alimentos como el chucrut y las legumbres aportan fibra beneficiosa para la microbiota.

Magnesio. Este mineral es clave para el funcionamiento de los receptores de insulina y se encuentra en semillas de calabaza, espinaca y cacao puro.

En conjunto, el control de la glucosa no depende solo de la alimentación. Según Iñigo Martín, factores como el sueño, el estrés y la masa muscular resultan determinantes para evitar que el organismo mantenga niveles elevados de azúcar incluso en ayunas.

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