Gran Hermano: El desesperado pedido de Agostina para la gala del domingo

En un acto desesperado, Agostina admitió que no quiere ser “mala agradecida” pero llegó su hora y quiere irse de la casa del reality.

“No quiero ser desagradecida, pero me colgaría de la cámara a decir ´por favor votenme el domingo que me quiero ir”, indicó Agostina en una charla con Joel.

“Por qué no intentas armar otras alianzas”, le planteó Joel a la ex policía y ella respondió: “Es que si, está todo bien con todo. Pero ya no es lo mismo. No tengo ganas. No tengo ganas de cambiarme, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de tomar sol, no tengo ganas”, respondió ella completamente desmotivada.

“Pienso nada más que en la posibilidad de quedar nominada y que el domingo me vaya”, sumó.