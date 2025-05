La ex Gran Hermano Lucía Maidana reveló el drama que puso en jaque su salud: "Terminé en el hospital"

La conductora del stream de El Trece contó en el programa Esto queda acá que terminó en el hospital luego de sufrir una fuerte crisis a raíz del hate que recibió en redes tras una campaña de cancelación.

“La cabeza te engaña. Los que sufren de depresión tienen ese pensamiento constantemente”, comenzó diciendo la ex Gran Hermano.

En ese sentido, la influencer relató: “El año pasado descubrí lo que son los ataques de pánico. Terminé en el hospital”.

La ex participante habló sobre lo difícil que fue adaptarse a los comentarios malintencionados en redes y a la información que circuló sobre su vida privada.

“Fue en el momento en el que me habían cancelado y salió una nota en un medio muy conocido donde deschavaban cosas mías, y me dio un ataque de pánico. A la noche sentí que me moría”, recordó.

Y continuó: “Fui al baño y agarré una tableta, de no sé qué, y empecé a tomarla. Dije ‘necesito curarme’. Sentía que me moría. ¡Fue horrible!”.

“Cuando me di cuenta de que me había tomado una tableta entera, tuve que ir al hospital. Fue muy fuerte”, advirtió.

Y finalizó: “Mi cabeza me decía ‘morite, te tenés que morir, te estás muriendo, te vas a morir’... Yo me despedí de mis hermanos”.

La muerte que golpea de cerca a Lucía Maidana de Gran Hermano: "Es muy triste"

Días atrás, en un posteo en su cuenta de X, la ex Gran Hermano, Lucía Maidana, compartió un mensaje desgarrador por la muerte de Gabriela, una chica integrante de su club de fans.

"Es muy triste enterarme de la partida de Gabi", comenzó diciendo la ex Gran Hermano en la publicación en su perfil en dicha red social.

"No hay palabras suficientes para expresar el dolor de perder a alguien del fandom. Quiero que sepan que las considero a todas como mi familia, y en este momento tan difícil, estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten. Juntas", siguió.

La ex GH le dedicó su mensaje a la familia de Gabriela. "A la familia de Gabi, no puedo imaginar el dolor por el que están pasando, pero quiero que sepan que mi corazón está con ustedes. Les envío toda mi fuerza en este momento tan difícil", completó.

Esta triste noticia golpea de lleno en la vida de Lucía, que hace poco se mostró feliz con su nueva pareja, la cantante Olivia Wald.