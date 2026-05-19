Hígado graso: cómo detectarlo y qué hacer para revertirlo a tiempo

En sus primeras etapas, el hígado graso suele no presentar síntomas. Por eso, en la mayoría de los casos se detecta de manera incidental en análisis de rutina. Uno de los primeros indicadores suele ser el aumento de las transaminasas.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos recurren habitualmente a una ecografía abdominal o a una elastografía hepática, que permite evaluar el grado de grasa y la rigidez del tejido. En situaciones más complejas puede ser necesaria una biopsia hepática.

Factores de riesgo del hígado graso

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Existen dos grandes formas de la enfermedad: el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico, siendo este último el más frecuente y el más vinculado al síndrome metabólico.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la obesidad y el sobrepeso, especialmente la acumulación de grasa abdominal; la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina; factores genéticos y étnicos, con mayor predisposición en personas hispanas; el uso de determinados fármacos como corticoides o tamoxifeno; y otras condiciones como la apnea del sueño o la posmenopausia.

Si no se trata, el hígado graso puede progresar en distintas etapas: primero a esteatohepatitis, luego a fibrosis, y en casos avanzados a cirrosis, insuficiencia hepática o incluso hepatocarcinoma.

En fases más avanzadas pueden aparecer síntomas como ictericia, orina oscura, heces claras o acumulación de líquido en el abdomen, conocida como ascitis.

Qué hacer para revertir el hígado graso

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El tratamiento principal es el cambio de estilo de vida, especialmente en las etapas tempranas, donde la enfermedad puede ser reversible.

Entre las recomendaciones más importantes se destaca la eliminación del alcohol, ya que incluso en cantidades moderadas puede agravar el daño hepático. También es clave la actividad física regular, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza.

La pérdida de peso progresiva es otro factor fundamental. Se recomienda reducir entre un 7% y un 10% del peso corporal de manera gradual, evitando las bajadas bruscas.

En la alimentación, se sugiere evitar el consumo de jugos de fruta, incluso naturales, ya que la fructosa líquida llega rápidamente al hígado y favorece la acumulación de grasa. En su lugar, se recomienda una dieta mediterránea, basada en verduras de hoja verde, pescado azul, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y cereales integrales, reduciendo azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados.

En casos de esteatohepatitis con fibrosis moderada o avanzada, el médico puede indicar tratamientos farmacológicos específicos, aunque el pilar del abordaje sigue siendo la modificación de hábitos de vida.