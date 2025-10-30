En vivo Radio La Red
Hombres y mujeres: cuánto ejercicio semanal deben hacer para evitar enfermedades cardíacas

Un estudio reciente analiza cómo la actividad física disminuye el riesgo de enfermedad coronaria en hombres y mujeres, aunque los efectos varían según el tiempo y la intensidad del ejercicio.

Un reciente estudio publicado en Nature Cardiovascular Research revela que mujeres y hombres requieren tiempos distintos de ejercicio para reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Según la investigación difundida, mientras que las mujeres obtienen grandes beneficios con aproximadamente 250 minutos de ejercicio moderado a intenso por semana, los hombres necesitan más del doble, unos 530 minutos semanales, para alcanzar un efecto similar. Cumplir estas pautas ya proporciona ventajas significativas para la salud cardíaca, especialmente en mujeres.

La enfermedad coronaria, causada por la acumulación de placas en las arterias que irrigan el corazón, puede derivar en angina de pecho, infartos y muerte súbita.

Cómo fue el estudio en hombres y mujeres

hombresymujeres

El equipo de la Xiamen University, liderado por el bioinformático Jiajin Chen, analizó datos del UK Biobank, que desde 2006 registra información de más de 85.000 participantes británicos mediante sensores de movimiento. Tras un seguimiento promedio de ocho años, se registraron 3.764 casos de enfermedad coronaria entre quienes no tenían la enfermedad al inicio.

Entre las personas con enfermedad coronaria, los hombres debían realizar 1,7 veces más ejercicio que las mujeres para lograr una reducción comparable en el riesgo de mortalidad.

Los investigadores también destacan que las mujeres suelen ser menos activas físicamente que los hombres, un fenómeno observado a nivel mundial: según estudios previos, el 33,8 % de las mujeres hace muy poco ejercicio, frente al 28,7 % de los hombres.

Esto subraya la necesidad de diseñar programas de ejercicio más específicos para mujeres, argumenta la cardióloga Emily S. Lau, del Massachusetts General Hospital, quien acompañó la publicación con un comentario editorial. “Las diferencias entre sexos no se limitan al ejercicio: las mujeres pueden presentar síntomas distintos durante un infarto y responder de manera diferente a terapias y medidas preventivas”, agregó Lau.

Por su parte, la cardióloga Christina Magnussen, del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, afirmó que “los resultados muestran diferencias significativas entre mujeres y hombres en los efectos de la actividad física sobre la aparición de la enfermedad coronaria y la tasa de mortalidad”, aunque sugirió replicar los hallazgos en poblaciones más diversas, dado que el UK Biobank no representa completamente a la población general.

