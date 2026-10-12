Horóscopo Chino: los 4 signos que van a cerrar un pacto de negocios o ascenso profesional del 12 al 16 de octubre

Estrategia laboral para el resto del Zodíaco Chino

Tigre y Caballo: Mantengan la paciencia y no apresuren firmas si no están 100% seguros de las cláusulas secundarias.

Rata y Dragón: Días propicios para la capacitación, cursos cortos y actualización de herramientas digitales para el CV.

Gallo y Conejo: Cuiden la comunicación con pares para evitar roces por celos profesionales durante las reuniones grupales.

Cabra y Chancho: Mantengan la atención puesta en la administración del presupuesto diario y eviten sobregastos en traslados.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué día de la semana es el más favorable para firmar contratos o reunirse?

El miércoles 14 y el jueves 15 de octubre son las jornadas con mejor alineación energética para concretar acuerdos de palabra o en papel.

¿Qué amuleto orienta la prosperidad en el lugar de trabajo esta semana?

Colocar una planta de hojas redondas (como el Plectranthus o la Pilea) en la esquina izquierda de tu escritorio para activar la circulación de dinero y oportunidades.