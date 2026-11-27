El protagonista fue Q, un antiguo periodista que encontró una nueva forma de vida como escritor de novelas criminales. Sus libros alcanzaron una importante popularidad gracias a las historias violentas que relataba y a la manera detallada en que describía los asesinatos.

Sin embargo, detrás de esa identidad literaria existió una realidad mucho más perturbadora. Q no solamente escribió sobre crímenes: también llevó adelante una vida paralela vinculada con el asesinato a sueldo.

Esta particularidad convirtió a la película en una propuesta diferente. El personaje utilizó su trabajo como novelista para construir una fachada que le permitió ocultar sus actividades criminales.

La historia comenzó a adquirir mayor complejidad cuando una nueva misión lo involucró con un entramado de corrupción política y económica. En ese escenario apareció un conocido empresario de la zona, cuya participación abrió la puerta a una sucesión de acontecimientos cada vez más oscuros.

El papel de Luis Zahera y un elenco con figuras reconocidas

Uno de los grandes atractivos de El silencio del pantano fue su reparto. La película reunió a intérpretes con una trayectoria destacada en el cine y la televisión española.

Luis Zahera se convirtió en uno de los nombres que despertaron mayor interés entre los espectadores. El actor gallego construyó una carrera reconocida por sus interpretaciones de personajes temperamentales, marginales y de personalidad intensa.

Su presencia en esta película representó otro atractivo para quienes siguen sus interpretaciones, especialmente dentro de historias atravesadas por conflictos, violencia y personajes de moral ambigua. Pero Zahera no fue la única figura reconocida del reparto.

El protagonista de la historia fue Pedro Alonso, quien interpretó a Q. El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Berlín en La Casa de Papel, uno de los personajes más populares de la producción.

Quiénes integran el elenco de El silencio del pantano con Luis Zahera

Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrios

José Ángel Egido

Àlex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Miguel de Lira

Mirá el tráiler de El silencio del pantano en Netflix