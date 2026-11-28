14 + 7 = 21

La expresión queda así: 17 × 9 - 35 ÷ 7 + 21 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 9 = 153 | 35 ÷ 7 = 5 | 21 × 6 = 126

La expresión queda así: 153 - 5 + 126

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

153 - 5 = 148 |

148 + 126 = ?

Resultado final: 274

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el orden cambia por completo el camino hacia la solución. Practicar este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, revisar impulsos y mejorar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.