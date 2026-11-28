El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 9 - 35 ÷ 7 + (14 + 7) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 9 - 35 ÷ 7 + (14 + 7) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 17 × 9 - 35 ÷ 7 + 21 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 9 = 153 | 35 ÷ 7 = 5 | 21 × 6 = 126
La expresión queda así: 153 - 5 + 126
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
153 - 5 = 148 |
148 + 126 = ?
El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el orden cambia por completo el camino hacia la solución. Practicar este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, revisar impulsos y mejorar la agilidad mental de una forma simple y entretenida.