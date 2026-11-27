De qué trata Felicidades, la película que reúne a Suar y Siciliani

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Dirigida por Álex de la Iglesia y producida por Adrián Suar (Preludio), Felicidades es una hilarante comedia y adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino durante 2024. Llegará a Netflix a fin de año.

El film marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

El elenco de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani

El elenco será uno de los principales atractivos de la producción. La película reunirá a reconocidos intérpretes argentinos y contará con la participación de artistas que ya tienen una trayectoria importante en cine, televisión y teatro.

Adrián Suar y Griselda Siciliani encabezarán la historia como el matrimonio protagonista. Ambos volverán a compartir un proyecto que ya conocen, aunque esta vez deberán trasladar sus personajes del escenario teatral al lenguaje cinematográfico.

A ellos se sumarán:

Benjamín Vicuña

Violeta Urtizberea

Mike Amigorena

Martín Garabal

Mónica Raiola

Diego Capusotto

La combinación de estos nombres permitirá reunir diferentes estilos de actuación y comedia. El reparto también marcará una diferencia importante respecto de la versión teatral, que contó con otros intérpretes en algunos de sus papeles secundarios.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

La película forma parte de los lanzamientos argentinos que Netflix anunció para el cierre de 2026. La plataforma la incluyó entre sus producciones previstas para diciembre, aunque todavía no comunicó una fecha específica de estreno.

Por el momento, la información oficial permite confirmar que llegará durante el último tramo del año, pero habrá que esperar un nuevo anuncio para conocer el día en que podrá verse.

Adelanto de Felicidades en Netflix