El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 5)² - 6 × 6 + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 5)² - 6 × 6 + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 5 = 14
La expresión queda así: 14² - 6 × 6 + 18
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 6 × 6 + 18
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 6 = 36
La expresión queda así: 196 - 36 + 18
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 36 = 160 |
160 + 18 = ?
El error común en este tipo de desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una única prioridad y avanzar sin mirar paréntesis, potencia o multiplicación. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento de una manera entretenida.