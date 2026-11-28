9 + 5 = 14

La expresión queda así: 14² - 6 × 6 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 6 × 6 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 6 = 36

La expresión queda así: 196 - 36 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 36 = 160 |

160 + 18 = ?

Resultado final: 178

El error común en este tipo de desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una única prioridad y avanzar sin mirar paréntesis, potencia o multiplicación. Por eso estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento de una manera entretenida.