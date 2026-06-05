Horóscopo Chino: las predicciones para el fin de semana del 5 al 7 de junio por el magnético Caballo de Tierra

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio de 2026, el calendario energético de la astrología oriental propone un cambio de ritmo sumamente constructivo y enfocado en el largo plazo con la llegada del Caballo de Tierra. En el horóscopo chino, el Caballo representa la libertad, la pasión por los nuevos desafíos y la energía vital inagotable. Al combinarse durante este fin de semana con el elemento Tierra, toda esa naturaleza impulsiva gana raíces firmes, paciencia estratégica y una enorme capacidad para consolidar los ingresos materiales.