Horóscopo Chino de la semana: predicciones del 1 al 5 de junio bajo el influjo estratega del Tigre de Agua

Rata: El elemento Agua potencia tu astucia natural. Vivirás una semana brillante para el comercio digital, el marketing de tus proyectos y el orden de tus cuentas.

Búfalo: La velocidad del Tigre te obliga a salir de la inercia. Si te proponen un cambio de metodología laboral el miércoles, aceptalo; vas a ganar tiempo y plata.

Tigre: En tu semana de regencia y respaldado por el Agua, tu magnetismo personal estará al máximo. Gran momento para liderar reuniones de equipo o exigir mejoras.

Conejo: La fluidez del Agua te trae paz mental, pero cuidá la dispersión. No dejes tareas administrativas a medias el jueves para evitar tirones de oreja.

Dragón: Es una semana ideal para el networking y los negocios compartidos. Tu opinión tendrá un peso enorme en las decisiones de tus socios o superiores.

Serpiente: Sentirás cierta fricción con la impulsividad del ambiente. Antes de responder un mail caliente el martes por la tarde, respirá hondo y ganá frialdad.

Caballo: Aliado histórico del Tigre, recuperarás el entusiasmo y las ganas de moverte. Excelente semana para destrabar trámites burocráticos pesados.

Cabra: Cuidá tus emociones en el plano de los gastos diarios. No salgas a comprar objetos suntuarios por mera ansiedad o para tapar el estrés del laburo.

Mono: Al ser el opuesto directo del Tigre, la semana te exige prudencia extrema. No te metas en internas de pasillo ni busques atajos en los negocios hoy.

Gallo: Un período clave para revisar la letra chica de tus contratos de cara a la segunda mitad del año. La prolijidad de estos días te blindará el bolsillo.

Perro: Encontrás contención y fluidez absoluta en tus relaciones profesionales. Una charla informal a mitad de semana te abrirá las puertas a un nuevo proyecto.