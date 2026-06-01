Horóscopo Chino de la semana: predicciones del 1 al 5 de junio bajo el influjo estratega del Tigre de Agua

Comienza la semana del 1 al 5 de junio de 2026, y el calendario energético oriental abre las puertas de un nuevo mes con una combinación sumamente dinámica: la regencia del Tigre de Agua. En la astrología china, el Tigre representa la osadía, el magnetismo indomable, el espíritu competitivo y el coraje para romper los moldes establecidos. Al fusionarse durante estos cinco días con el elemento Agua, toda esa potencia salvaje gana flexibilidad, una tremenda agudeza intuitiva para los negocios y una empatía única para comunicar.