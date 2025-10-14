Horóscopo: Los 5 signos que van a stalkear a su ex como si fueras un detective con Mercurio en Escorpio

Y claro, eso puede ser un viaje sin retorno. Este tránsito nos invita a mirar el fondo, pero con cuidado. No hace falta revolver la basura emocional para limpiar la casa: a veces basta con reconocer que hubo cosas que quedaron sin decir.

El riesgo de este Mercurio es quedarse atrapado en los pensamientos, en la sospecha, en la interpretación de cada emoji o historia. Si te pasa, ponete una alarma simbólica: “volvé al presente”. Lo que tenías que saber ya está en vos, no en el feed de nadie.

“Lo siento, me tenté”: la mente en modo investigador

No sos el único. Durante este tránsito, muchos vamos a sentir esa mezcla de curiosidad y melancolía. Mercurio en Escorpio despierta el radar emocional, esa necesidad de conectar con lo auténtico, aunque duela.

Es probable que también te encuentres leyendo viejos chats, encontrando frases que hoy suenan distintas. O soñando con personas que creías superadas. Mercurio en Escorpio no quiere que revivas el pasado, sino que lo entiendas desde otro lugar.

Tal vez ahí esté el verdadero mensaje del tránsito: no es stalkeo, es revisión emocional. No es volver atrás, es entender desde otro yo.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Si estás sintiendo esa necesidad de hablar, de decir lo que guardaste, este tránsito puede ser el empujón. Escorpio no teme al conflicto, y Mercurio en su energía pide conversaciones profundas, de esas que cambian algo.

Decir lo que te pesa, lo que necesitás, lo que ya no querés sostener. Pero con cuidado: la lengua bajo Mercurio en Escorpio puede ser venenosa. Lo ideal es usar la honestidad como bálsamo, no como arma.

Y si no hay nadie con quien hablar, escribilo. Este tránsito es excelente para terapia, journaling o escribirle una carta al pasado (sin enviarla, por favor).

Los 5 signos que van a stalkear como si tuvieran carnet de espía

Escorpio : Ni hace falta explicarlo. Vas a oler el cambio de estado de tu ex antes de que lo publique.

Cáncer : Te gana la nostalgia. Decís que querés “ver cómo está”, pero sabés que terminás llorando con la playlist vieja.

Virgo : Analizás conversaciones viejas como si fueran expedientes. Encontrás contradicciones que ni un juez detecta.

Piscis : Te perdés entre fotos y señales del universo. Sos más de llorar mirando stories que de confrontar.

Leo : Te indignás si no te stalkean de vuelta. “¿Cómo que no me mira? Si yo estoy espléndida.”

image A veces el silencio también dice que hay algo por resolver. Foto: Horóscopo.

No todo lo que vuelve es un error

Si alguien reaparece durante estos días, no lo tomes como señal de “volver”. A veces el universo manda fantasmas para ver si ya aprendimos la lección. Este tránsito pide profundidad, pero también madurez emocional.

Quizás la investigación más valiosa no es la del otro, sino la tuya: ¿por qué sigo mirando atrás? ¿Qué parte de mí todavía espera una respuesta?

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más Mercurio en Escorpio?

Principalmente a los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis), que sienten todo con más intensidad. Pero también a los signos fijos (Leo, Tauro, Acuario), que pueden resistirse a soltar.

¿Es momento de hablar con el ex?

Si sentís que hay algo pendiente y podés hacerlo desde la calma, sí. Si es solo nostalgia o curiosidad, mejor esperar a que pase el tránsito.

¿Cómo aprovechar la energía sin caer en el drama?

Transformá la curiosidad en introspección: escribí, meditá, cerrá ciclos con amor. No todo lo que duele necesita explicación.