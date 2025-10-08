En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
Venus
HORÓSCOPO

Astrología: 4 signos que podrían enamorarse a primera vista HOY con la conjunción Venus-Júpiter

La conjunción Venus-Júpiter enciende las ganas de amar y podría cruzarte con alguien que te saque una sonrisa de novela. Atento a lo que dice la Astrología.

La conjunción Venus-Júpiter nos recuerda que todavía hay mariposas esperando salir. Foto: Internet, Astrología.

¿Viste cuando el universo parece ponerse romántico y todo huele a flores aunque sigas en el bondi 60? Bueno, hoy la conjunción Venus-Júpiter está haciendo de las suyas y más de uno puede sentir mariposas inesperadas.

Luna en Piscis: calma que sana, silencio que abraza. Foto: Astrología.

No es solo cosa de corazones solitarios. Este tránsito trae ganas de abrirse, de mirar al otro sin prejuicios y de dejar que algo nuevo (y medio mágico) se meta en la rutina. No te sorprendas si terminás sonriendo solo porque alguien te miró dos segundos de más en la fila del súper.

Astrología: ¿Y si el amor aparece en el lugar menos pensado?

A veces creemos que el romance solo llega por apps o presentaciones formales. Pero Venus y Júpiter juntos son medio atrevidos: les gusta colarse en escenas cotidianas.

Ese cruce de miradas en la panadería, el mensajito que no esperabas de un viejo conocido, o ese vecino que siempre te saluda… hoy todo tiene chispa.

No hace falta estar buscando algo: la vibra de esta conjunción nos ablanda un poco el pecho. Es como si la vida nos recordara que sentir lindo sigue siendo posible, incluso entre reuniones y cuentas a pagar.

image
Amor a la vista: cuando el cosmos conspira, hasta el saludo del vecino late distinto. Foto: Internet, astrolog&iacute;a.

Amor a la vista: cuando el cosmos conspira, hasta el saludo del vecino late distinto. Foto: Internet, astrología.

El coraje de volver a ilusionarse

Para algunos, el problema no es encontrar alguien: es animarse otra vez. Esta energía invita a soltar la armadura y, aunque sea por un ratito, dejar que la ilusión se cuele.

Venus se ocupa de la ternura y el deseo; Júpiter amplifica, exagera, expande. Resultado: el corazón se siente más grande y abierto. Sí, puede asustar un poco… pero también se siente vivo.

4 signos que la sienten con más fuerza

Aries: hoy te animás a mandar ese mensaje que venías pensando hace días. La valentía está de tu lado.

Tauro: se te nota la ternura en la mirada. Ojo: alguien muy cercano podría sorprenderte.

Libra: los reencuentros casuales te mueven el piso. Charla y risas que encienden la chispa.

Piscis: el romanticismo te desborda. Una simple salida podría volverse especial.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la conjunción Venus-Júpiter y por qué se habla de amor?

Es cuando ambos planetas se encuentran en el mismo punto del cielo. Venus mueve lo afectivo y Júpiter agranda todo lo que toca: juntos, invitan al romance.

¿Cómo aprovechar esta energía romántica?

Dejá el corazón un poquito más abierto: animate a charlar, sonreír, mandar ese mensaje o aceptar la invitación al café.

