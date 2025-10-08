En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
signo
ESPIRITUALIDAD

Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo

El portal 10/10 es ideal para renovar energías y activar la abundancia. Descubrí cómo limpiar y armonizar tu billetera según tu signo y realizá el ritual de la vela blanca para abrir caminos.

Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo

La astrología energética considera que la billetera es un espacio que refleja la relación con el dinero. Tenerla ordenada y cargada de intenciones positivas ayuda a atraer prosperidad y cerrar fugas económicas.

Leé también Llega el portal 10/10: cómo aumentar tu dinero según cada signo zodiacal este 10 de octubre 2025
llega el portal 10/10: como aumentar tu dinero segun cada signo zodiacal este 10 de octubre 2025

El 10/10, al ser una fecha de cierre y apertura de ciclos, es perfecto para limpiar este objeto y alinearlo con las metas financieras del último trimestre del año.

portal astrologia

Cómo limpiar y armonizar la billetera signo por signo

  • Aries: sacar recibos viejos y dejar solo lo esencial para atraer claridad financiera.

  • Tauro: colocar una moneda dorada y un billete nuevo como símbolo de estabilidad.

  • Géminis: usar un organizador interno para evitar el desorden y las pérdidas.

  • Cáncer: guardar una foto familiar como recordatorio de prosperidad compartida.

  • Leo: añadir un pequeño amuleto dorado para potenciar el magnetismo económico.

10-10 octubre signos numerologia astrologia 1

  • Virgo: deshacerse de papeles innecesarios y mantener un orden impecable.

  • Libra: sumar un listón rosa para armonizar el equilibrio entre gastos y ganancias.

  • Escorpio: guardar una piedra pequeña de obsidiana para proteger el dinero.

  • Sagitario: incluir una tarjeta con afirmaciones positivas sobre abundancia.

  • Capricornio: colocar un billete de alta denominación como símbolo de metas ambiciosas.

  • Acuario: añadir una hoja de laurel para activar ideas y proyectos rentables.

  • Piscis: guardar un pequeño cristal de cuarzo verde para atraer flujo constante.

portal dinero signos astrologia 3

Ritual de la vela blanca para cada signo el 10/10

Materiales básicos

  • 1 vela blanca.

  • 1 platito de cerámica o vidrio.

  • Hojas de laurel (opcional).

  • Papel y lápiz.

Paso a paso

  • Prepará un lugar tranquilo y ordenado.

  • Escribí en el papel un deseo económico claro para los próximos meses.

  • Colocá el papel doblado bajo el platito de la vela blanca.

  • Encendé la vela el 10/10 a las 10:10 de la mañana y agradecé en voz alta.

  • Dejá que la vela se consuma por completo y guardá el papel en la billetera.

rituales

Al armonizar la billetera y realizar el ritual de la vela blanca, cada signo puede alinear su energía con el portal 10/10 y abrir puertas a una prosperidad sostenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología signo Dinero Signos signos del zodíaco Ritual Espiritualidad octubre
Notas relacionadas
Astrología: 4 signos que podrían enamorarse a primera vista HOY con la conjunción Venus-Júpiter
Portal 10/10: el mensaje que el universo envía a cada signo zodiacal para el 10 de octubre 2025
Astrología kármica: qué deben sanar los signos para encontrar estabilidad amorosa en octubre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar