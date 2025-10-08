Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo

La astrología energética considera que la billetera es un espacio que refleja la relación con el dinero. Tenerla ordenada y cargada de intenciones positivas ayuda a atraer prosperidad y cerrar fugas económicas.
El portal 10/10 es ideal para renovar energías y activar la abundancia. Descubrí cómo limpiar y armonizar tu billetera según tu signo y realizá el ritual de la vela blanca para abrir caminos.
La astrología energética considera que la billetera es un espacio que refleja la relación con el dinero. Tenerla ordenada y cargada de intenciones positivas ayuda a atraer prosperidad y cerrar fugas económicas.
El 10/10, al ser una fecha de cierre y apertura de ciclos, es perfecto para limpiar este objeto y alinearlo con las metas financieras del último trimestre del año.
Aries: sacar recibos viejos y dejar solo lo esencial para atraer claridad financiera.
Tauro: colocar una moneda dorada y un billete nuevo como símbolo de estabilidad.
Géminis: usar un organizador interno para evitar el desorden y las pérdidas.
Cáncer: guardar una foto familiar como recordatorio de prosperidad compartida.
Leo: añadir un pequeño amuleto dorado para potenciar el magnetismo económico.
Virgo: deshacerse de papeles innecesarios y mantener un orden impecable.
Libra: sumar un listón rosa para armonizar el equilibrio entre gastos y ganancias.
Escorpio: guardar una piedra pequeña de obsidiana para proteger el dinero.
Sagitario: incluir una tarjeta con afirmaciones positivas sobre abundancia.
Capricornio: colocar un billete de alta denominación como símbolo de metas ambiciosas.
Acuario: añadir una hoja de laurel para activar ideas y proyectos rentables.
Piscis: guardar un pequeño cristal de cuarzo verde para atraer flujo constante.
Materiales básicos
1 vela blanca.
1 platito de cerámica o vidrio.
Hojas de laurel (opcional).
Papel y lápiz.
Paso a paso
Prepará un lugar tranquilo y ordenado.
Escribí en el papel un deseo económico claro para los próximos meses.
Colocá el papel doblado bajo el platito de la vela blanca.
Encendé la vela el 10/10 a las 10:10 de la mañana y agradecé en voz alta.
Dejá que la vela se consuma por completo y guardá el papel en la billetera.
Al armonizar la billetera y realizar el ritual de la vela blanca, cada signo puede alinear su energía con el portal 10/10 y abrir puertas a una prosperidad sostenida.