Trends
Astrología
HORÓSCOPO

Astrología: los 4 signos que esta semana van a encarar hasta pagando la cuenta

Venus en Libra en la astrología activa el encanto, el deseo y el histeriqueo elegante. Algunos signos están magnéticos que hasta el barista se va a enamorar.

Venus en Libra: el amor anda suelto y puede encontrarte hasta pagando el café. Foto Ideogram, astrología.

Si últimamente sentís que la gente te sonríe más o que tus historias tienen más likes, no es casualidad. Venus entró en Libra, y eso se traduce en energía social, buen humor y ganas de conectar.

Astrología del trabajo: 4 signos que cerrarán acuerdos clave antes del 10/10
astrologia del trabajo: 4 signos que cerraran acuerdos clave antes del 10/10

Este tránsito, que siempre viene con perfume nuevo y risas de fondo, despierta el deseo de gustar. Y sí: algunos signos se van a volver literalmente irresistibles.

Venus es el planeta del amor y el placer, y en Libra se siente como en casa. Todo se vuelve más suave, más diplomático y, sobre todo, más seductor. Es la semana ideal para salir, charlar, conocer gente o simplemente levantar el ánimo (y el ego).

Astrología: Coquetear también es energía

Venus en Libra no pide compromiso eterno ni juramentos. Pide juego, humor, contacto visual. Te hace sonreír más, usar emojis con segundas intenciones y contestar mensajes con ese tono de “no sé, vos decime”.

Y aunque parezca liviano, tiene fondo. Coquetear también es conectar: con vos, con el otro, con la vida. Venus te recuerda que la belleza y el placer no son lujos, son necesidades básicas del alma.

Así que sí: flirteá, charlá, salí, divertite. Y si terminás ligando hasta con el QR del café, bueno… el universo aprueba.

El poder de verse y sentirse bien

Este tránsito también impulsa lo estético. No es superficialidad: es energía. De pronto te dan ganas de cortarte el pelo, cambiar de look o comprarte algo lindo.

Cuando Venus pasa por Libra, arreglarte es una forma de afirmarte. El deseo está en el aire, y la belleza se vuelve contagiosa.

Todo lo que hagas desde el disfrute va a rendir: desde una cita hasta un posteo en redes.

image
El encanto sube, las miradas se cruzan y nadie quiere quedarse sin match. Foto: Ideogram/Astrología.

LOS 4 SIGNOS QUE ESTÁN IMPOSIBLES ESTA SEMANA

Libra: el protagonista total. Todo te sale natural: la mirada, el chiste, el timing.

Tauro: dulce, encantador, con esa calma magnética que atrapa sin decir una palabra.

Leo: brillo total. Estás en modo “me gusta gustar” y se nota.

Géminis: tu humor conquista y tus mensajes enganchan. Ideal para reconectar.

