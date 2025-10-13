Astrología: los 4 signos que esta semana van a encarar hasta pagando la cuenta

Si últimamente sentís que la gente te sonríe más o que tus historias tienen más likes, no es casualidad. Venus entró en Libra, y eso se traduce en energía social, buen humor y ganas de conectar.
Venus en Libra en la astrología activa el encanto, el deseo y el histeriqueo elegante. Algunos signos están magnéticos que hasta el barista se va a enamorar.
Venus en Libra: el amor anda suelto y puede encontrarte hasta pagando el café. Foto Ideogram, astrología.
Este tránsito, que siempre viene con perfume nuevo y risas de fondo, despierta el deseo de gustar. Y sí: algunos signos se van a volver literalmente irresistibles.
Venus es el planeta del amor y el placer, y en Libra se siente como en casa. Todo se vuelve más suave, más diplomático y, sobre todo, más seductor. Es la semana ideal para salir, charlar, conocer gente o simplemente levantar el ánimo (y el ego).
Venus en Libra no pide compromiso eterno ni juramentos. Pide juego, humor, contacto visual. Te hace sonreír más, usar emojis con segundas intenciones y contestar mensajes con ese tono de “no sé, vos decime”.
Y aunque parezca liviano, tiene fondo. Coquetear también es conectar: con vos, con el otro, con la vida. Venus te recuerda que la belleza y el placer no son lujos, son necesidades básicas del alma.
Así que sí: flirteá, charlá, salí, divertite. Y si terminás ligando hasta con el QR del café, bueno… el universo aprueba.
Este tránsito también impulsa lo estético. No es superficialidad: es energía. De pronto te dan ganas de cortarte el pelo, cambiar de look o comprarte algo lindo.
Cuando Venus pasa por Libra, arreglarte es una forma de afirmarte. El deseo está en el aire, y la belleza se vuelve contagiosa.
Todo lo que hagas desde el disfrute va a rendir: desde una cita hasta un posteo en redes.
Libra: el protagonista total. Todo te sale natural: la mirada, el chiste, el timing.
Tauro: dulce, encantador, con esa calma magnética que atrapa sin decir una palabra.
Leo: brillo total. Estás en modo “me gusta gustar” y se nota.
Géminis: tu humor conquista y tus mensajes enganchan. Ideal para reconectar.
