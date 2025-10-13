Astrología: los 4 signos que esta semana van a encarar hasta pagando la cuenta

Y aunque parezca liviano, tiene fondo. Coquetear también es conectar: con vos, con el otro, con la vida. Venus te recuerda que la belleza y el placer no son lujos, son necesidades básicas del alma.

Así que sí: flirteá, charlá, salí, divertite. Y si terminás ligando hasta con el QR del café, bueno… el universo aprueba.

El poder de verse y sentirse bien

Este tránsito también impulsa lo estético. No es superficialidad: es energía. De pronto te dan ganas de cortarte el pelo, cambiar de look o comprarte algo lindo.

Cuando Venus pasa por Libra, arreglarte es una forma de afirmarte. El deseo está en el aire, y la belleza se vuelve contagiosa.

Todo lo que hagas desde el disfrute va a rendir: desde una cita hasta un posteo en redes.

image El encanto sube, las miradas se cruzan y nadie quiere quedarse sin match. Foto: Ideogram/Astrología.

LOS 4 SIGNOS QUE ESTÁN IMPOSIBLES ESTA SEMANA

Libra: el protagonista total. Todo te sale natural: la mirada, el chiste, el timing.

Tauro: dulce, encantador, con esa calma magnética que atrapa sin decir una palabra.

Leo: brillo total. Estás en modo “me gusta gustar” y se nota.

Géminis: tu humor conquista y tus mensajes enganchan. Ideal para reconectar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Sol cuadrando a Saturno?

Es una tensión que muestra límites, responsabilidades y necesidad de madurez. Puede generar frustración y cansancio.

¿Cuánto dura este tránsito?

Afecta unos pocos días, pero deja enseñanza. Después de la tensión, viene claridad.

¿Cómo aprovecharlo?

Descansando, planificando y soltando la exigencia. No todo tiene que hacerse ya.