Diciembre récord para jubilados de ANSES: el doble bono que dispara los haberes y supera los $580.000

Jubilaciones contributivas

Pensiones contributivas

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos

Con este ajuste, diciembre arranca con nuevos valores base, sobre los que luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes.

Medio aguinaldo: el primer “bono” del doble refuerzo

Al aumento mensual se le suma el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este pago equivale al 50% del mejor haber cobrado entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el haber de diciembre, por ser el más alto del semestre.

El aguinaldo:

Se deposita junto con el haber mensual

Se cobra por el mismo banco o medio de pago

Puede figurar como un movimiento separado, pero forma parte de la misma liquidación

Por sí solo, el aguinaldo ya representa una suba importante del ingreso mensual. En diciembre, ese efecto se potencia al combinarse con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, dando lugar al llamado “doble bono”.

ANSES_pago

Bono extraordinario de $70.000: a quiénes les corresponde

El segundo componente del doble bono de diciembre es el refuerzo extraordinario de $70.000 que ANSES vuelve a pagar para fortalecer los ingresos más bajos del sistema previsional.

Este bono está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, entre ellos:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Titulares de la PNC para madres de siete hijos

Quienes cobran haberes superiores al mínimo no acceden al bono de $70.000, aunque sí reciben tanto el aumento por movilidad como el medio aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

Con el aumento, el medio aguinaldo y el bono extraordinario ya confirmados, estos son los montos finales que se cobran en diciembre, según cada tipo de prestación.

Jubilación mínima: el pago más alto del año

Haber mensual con aumento: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Para quienes perciben la jubilación mínima, diciembre se convierte en el mes de mayor ingreso de todo 2025, impulsado por el doble bono y la movilidad.

Jubilación máxima: cuánto se cobra sin bono

Los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el refuerzo extraordinario, pero sí cobran el aumento y el aguinaldo:

Haber mensual: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total: $3.440.695,38

PUAM: monto total con doble bono

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% del haber mínimo y también accede al bono extraordinario:

Haber mensual: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $136.351,83

Total en diciembre: $479.055,50

PNC por invalidez o vejez: cuánto se cobra

Estas pensiones representan el 70% del haber mínimo:

Haber base: $238.615,71

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos: ingreso final de diciembre

Este grupo percibe el mismo haber que la jubilación mínima:

Haber mensual: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES ya oficializó el cronograma completo de pagos, organizado por tipo de prestación y terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: miércoles 17

DNI 2 y 3: jueves 18

DNI 4 y 5: viernes 19

DNI 6 y 7: lunes 22

DNI 8 y 9: martes 23

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI 0: martes 9

DNI 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Pensiones No Contributivas (PNC)