Diciembre récord para jubilados de ANSES: el doble bono que dispara los haberes y supera los $580.000
ANSES activa un doble bono en diciembre y deja pagos récord. A qué jubilados le corresponde y cuándo lo cobran.
Diciembre récord para jubilados de ANSES: el doble bono que dispara los haberes y supera los $580.000
Diciembre se consolida como uno de los meses con las liquidaciones más altas de todo 2025 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo previsional confirmó un combo excepcional que combina aumento por movilidad, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000, un esquema que en la práctica funciona como un doble bono de fin de año para quienes cobran los haberes mínimos.
El refuerzo llega en un contexto marcado por gastos extraordinarios, fiestas y cierre del calendario anual, y eleva los ingresos previsionales a niveles que no se repiten en ningún otro mes del año. Como es habitual, los pagos se realizan según el cronograma oficial por terminación de DNI, ya definido por ANSES.
Aumento del 2,3%: el primer impacto en los haberes de diciembre
El punto de partida de la liquidación de diciembre es el aumento del 2,3% por movilidad jubilatoria, que se aplica a todas las prestaciones previsionales. El ajuste surge del esquema vigente, que toma como referencia la inflación oficial medida por el INDEC.
Este incremento alcanza a todos los beneficiarios del sistema, cobren o no el bono extraordinario, y se aplica sobre:
Jubilaciones contributivas
Pensiones contributivas
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos
Con este ajuste, diciembre arranca con nuevos valores base, sobre los que luego se suman los otros dos refuerzos clave del mes.
Medio aguinaldo: el primer “bono” del doble refuerzo
Al aumento mensual se le suma el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. Este pago equivale al 50% del mejor haber cobrado entre julio y diciembre, que en la mayoría de los casos coincide con el haber de diciembre, por ser el más alto del semestre.
El aguinaldo:
Se deposita junto con el haber mensual
Se cobra por el mismo banco o medio de pago
Puede figurar como un movimiento separado, pero forma parte de la misma liquidación
Por sí solo, el aguinaldo ya representa una suba importante del ingreso mensual. En diciembre, ese efecto se potencia al combinarse con el aumento por movilidad y el bono extraordinario, dando lugar al llamado “doble bono”.
Bono extraordinario de $70.000: a quiénes les corresponde
El segundo componente del doble bono de diciembre es el refuerzo extraordinario de $70.000 que ANSES vuelve a pagar para fortalecer los ingresos más bajos del sistema previsional.
Este bono está destinado exclusivamente a los titulares de haberes mínimos, entre ellos:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Titulares de la PUAM
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
Titulares de la PNC para madres de siete hijos
Quienes cobran haberes superiores al mínimo no acceden al bono de $70.000, aunque sí reciben tanto el aumento por movilidad como el medio aguinaldo.
Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025
Con el aumento, el medio aguinaldo y el bono extraordinario ya confirmados, estos son los montos finales que se cobran en diciembre, según cada tipo de prestación.
Jubilación mínima: el pago más alto del año
Haber mensual con aumento: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Para quienes perciben la jubilación mínima, diciembre se convierte en el mes de mayor ingreso de todo 2025, impulsado por el doble bono y la movilidad.
Jubilación máxima: cuánto se cobra sin bono
Los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el refuerzo extraordinario, pero sí cobran el aumento y el aguinaldo:
Haber mensual: $2.293.796,92
Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total: $3.440.695,38
PUAM: monto total con doble bono
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% del haber mínimo y también accede al bono extraordinario:
Haber mensual: $272.703,67
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $136.351,83
Total en diciembre: $479.055,50
PNC por invalidez o vejez: cuánto se cobra
Estas pensiones representan el 70% del haber mínimo:
Haber base: $238.615,71
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $119.307,85
Total: $427.923,56
PNC para madres de siete hijos: ingreso final de diciembre
Este grupo percibe el mismo haber que la jubilación mínima:
Haber mensual: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar: $581.319,38
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
ANSES ya oficializó el cronograma completo de pagos, organizado por tipo de prestación y terminación del DNI.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
DNI 0: martes 9
DNI 1: miércoles 10
DNI 2 y 3: jueves 11
DNI 4 y 5: viernes 12
DNI 6 y 7: lunes 15
DNI 8 y 9: martes 16
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo