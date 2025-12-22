A días del cierre del año, la Bolsa de Buenos Aires se acerca a un nivel histórico: a cuánto cotiza el dólar

En tanto, desde Wall Street, el riesgo país está en 569 puntos. Debería caer bastante más en cuanto se confirme el pago de los compromisos externos en la primera semana del mes entrante. El gobierno ratificó que tiene el dinero necesario y no comprometerá ni las reservas ni tendrá un efecto sobre la inflación.

El dólar oficial, del Banco de la Nación Argentina (BNA), arrancó con una pequeña suba sobre el valor del viernes pasado. Fueron 5 pesos para llegar a $1.480, pero en la primera hora de la tarde, recuperó el valor anterior, es decir, 1.475 pesos. El dólar mayorista - que marca la relación con las bandas cambiarias - está en 1.455 pesos. Muy por debajo del techo que es de 1.522,05 pesos.

Noticia en desarrollo...