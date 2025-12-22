A días del cierre del año, la Bolsa de Buenos Aires se acerca a un nivel histórico: a cuánto cotiza el dólar

El año 2025 tiene solo 5 ruedas más y la Bolsa de Buenos Aires se prepara para cerrar un gran período. El índice S&P Merval asciende 1,1% a los 3.170.000 puntos. Muy cerca del récord para la bolsa porteña. Desde hace tiempo, se mueve entre los 60 y 90 millones de dólares por día, pero el cálculo que hacen los operadores es que el año 2026 se mejoren todos los indicadores económicos. Lleguen más inversiones y eso se traduzca en un ritmo creciente de la bolsa, que pudiera ponerla por encima de los 100 millones de dólares diarios.