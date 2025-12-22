En vivo Radio La Red
A días del cierre del año, la Bolsa de Buenos Aires se acerca a un nivel histórico: a cuánto cotiza el dólar

El Merval se mueve cerca de un nivel récord, a la espera de la aprobación final del Presupuesto nacional para 2026. Al mismo tiempo, el dólar oficial sufrió una leve suba, pero volvió a recuperar el valor al que cerró el viernes pasado.

El Merval se prepara para cerrar un año con una suba muy importante de los valores y acciones. El dólar oficial

El Merval se prepara para cerrar un año con una suba muy importante de los valores y acciones. El dólar oficial, otra vez sube. (Foto: A24.com)

El año 2025 tiene solo 5 ruedas más y la Bolsa de Buenos Aires se prepara para cerrar un gran período. El índice S&P Merval asciende 1,1% a los 3.170.000 puntos. Muy cerca del récord para la bolsa porteña. Desde hace tiempo, se mueve entre los 60 y 90 millones de dólares por día, pero el cálculo que hacen los operadores es que el año 2026 se mejoren todos los indicadores económicos. Lleguen más inversiones y eso se traduzca en un ritmo creciente de la bolsa, que pudiera ponerla por encima de los 100 millones de dólares diarios.

La marcha del presupuesto - con media sanción en diputados - hace que se abone aún más el optimismo. En el mismo sentido, se debe tomar las palabras del presidente Javier Milei que anunció que no vetará el texto que mantiene el recurso para las universidades y personas con discapacidades. En todo caso, cuando sea ley, verá qué partidas deberán ajustarse. Pero lo importante es que le da un margen de mayor normalidad institucional a la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Otra buena señal para los mercados.

Al mismo tiempo, se observa el movimiento que tiene el dólar tras el anunció de modificar las bandas cambiarias por la inflación medida por mes. Se dejó de lado el 1% mensual, como sucedía hasta ahora. Con la medición del 2,5 de noviembre, el dólar se fortaleció más en relación al peso.

Esto hizo que este lunes, el dólar oficial, la cotización del Banco de la Nación Argentina (BNA), suba nuevamente 5 pesos. Una variación, hacia arriba y hacia abajo, que tuvo la semana pasada.

En tanto, desde Wall Street, el riesgo país está en 569 puntos. Debería caer bastante más en cuanto se confirme el pago de los compromisos externos en la primera semana del mes entrante. El gobierno ratificó que tiene el dinero necesario y no comprometerá ni las reservas ni tendrá un efecto sobre la inflación.

El dólar oficial, del Banco de la Nación Argentina (BNA), arrancó con una pequeña suba sobre el valor del viernes pasado. Fueron 5 pesos para llegar a $1.480, pero en la primera hora de la tarde, recuperó el valor anterior, es decir, 1.475 pesos. El dólar mayorista - que marca la relación con las bandas cambiarias - está en 1.455 pesos. Muy por debajo del techo que es de 1.522,05 pesos.

Noticia en desarrollo...

