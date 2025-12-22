ANSES lanza una alerta urgente para jubilados antes de Fin de Año
Mientras se completa el calendario de pagos de diciembre, ANSES difundió una advertencia oficial para jubilados ante intentos de estafa vinculados a cobros, bonos y supuestos beneficios de fin de año.
ANSES lanza una alerta urgente para jubilados antes de Fin de Año
En la recta final de diciembre y con el calendario de pagos ya en su etapa decisiva, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un mensaje clave dirigido a jubilados y pensionados. La advertencia llega en un momento sensible, marcado por el cobro del aguinaldo, los refuerzos extraordinarios y el cierre de los pagos correspondientes a 2025.
Con miles de beneficiarios atentos a sus haberes y a posibles novedades antes de Fin de Año, el organismo buscó llevar claridad y prevenir confusiones, especialmente frente al aumento de intentos de estafa que suelen intensificarse en esta época.
Qué advirtió ANSES a los jubilados
Desde el organismo previsional remarcaron que ANSES nunca se comunica con los beneficiarios para pedir datos personales, claves o información bancaria, sin importar el medio de contacto.
La advertencia es contundente: ANSES no realiza llamados telefónicos, no envía correos electrónicos, no contacta por WhatsApp, redes sociales ni mensajes de texto para solicitar información sensible o prometer pagos especiales.
Cualquier contacto de ese tipo debe ser ignorado de inmediato, ya que se trata de intentos de fraude.
Según explicaron desde el organismo, se detectaron maniobras en las que personas se hacen pasar por empleados de ANSES y prometen beneficios económicos relacionados con las fiestas, bonos extraordinarios o supuestos pagos de Fin de Año.
En ese sentido, ANSES fue clara: no existen gestiones privadas para acceder a cobros extra, no hay intermediarios ni trámites urgentes fuera de los canales oficiales y toda la información válida sobre pagos, aumentos o beneficios se comunica exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.
Qué hacer ante un intento de estafa
ANSES recordó que los jubilados y pensionados cuentan con vías formales para realizar denuncias en caso de recibir mensajes sospechosos o intentos de fraude. Las denuncias pueden hacerse a través de:
Mi ANSES
Oficinas presenciales del organismo
Correo postal
Línea telefónica 130
El objetivo es proteger los ingresos previsionales y evitar que los beneficiarios sean víctimas de engaños, especialmente en un contexto de alta circulación de información y expectativas por los pagos de cierre de año.
Desde ANSES insistieron en que, ante cualquier duda, los beneficiarios deben verificar siempre la información en los canales oficiales y no brindar datos personales bajo ninguna circunstancia.
Con el calendario de diciembre llegando a su fin y sin nuevos cobros extraordinarios previstos hasta la próxima actualización de haberes, el organismo busca reforzar un mensaje central: la prevención es la mejor herramienta para cuidar el ingreso de los jubilados.