ANSES lanza una alerta urgente para jubilados antes de Fin de Año

Cualquier contacto de ese tipo debe ser ignorado de inmediato, ya que se trata de intentos de fraude.

Según explicaron desde el organismo, se detectaron maniobras en las que personas se hacen pasar por empleados de ANSES y prometen beneficios económicos relacionados con las fiestas, bonos extraordinarios o supuestos pagos de Fin de Año.

En ese sentido, ANSES fue clara: no existen gestiones privadas para acceder a cobros extra, no hay intermediarios ni trámites urgentes fuera de los canales oficiales y toda la información válida sobre pagos, aumentos o beneficios se comunica exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.

anses alerta.jpg

Qué hacer ante un intento de estafa

ANSES recordó que los jubilados y pensionados cuentan con vías formales para realizar denuncias en caso de recibir mensajes sospechosos o intentos de fraude. Las denuncias pueden hacerse a través de:

Mi ANSES

Oficinas presenciales del organismo

Correo postal

Línea telefónica 130

El objetivo es proteger los ingresos previsionales y evitar que los beneficiarios sean víctimas de engaños, especialmente en un contexto de alta circulación de información y expectativas por los pagos de cierre de año.

Desde ANSES insistieron en que, ante cualquier duda, los beneficiarios deben verificar siempre la información en los canales oficiales y no brindar datos personales bajo ninguna circunstancia.

Con el calendario de diciembre llegando a su fin y sin nuevos cobros extraordinarios previstos hasta la próxima actualización de haberes, el organismo busca reforzar un mensaje central: la prevención es la mejor herramienta para cuidar el ingreso de los jubilados.