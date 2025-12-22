Ya es oficial: decretan feriado el viernes 26

Hoy, Alem es cabecera del departamento homónimo y funciona como un polo agroindustrial, cultural y educativo, con influencia directa en municipios vecinos. La conmemoración del aniversario fundacional quedó establecida como una política de identidad local desde hace décadas, pero no todos los años fue reconocida con feriado. En este caso puntual, el gobierno provincial optó por fortalecer el carácter festivo, potenciando la agenda de eventos de temporada.

Una ciudad que vive a ritmo de celebraciones

En diciembre, la ciudad no solo mira hacia su historia: también vive una agenda social que marca el pulso turístico y comercial. Cada año, Alem se convierte en anfitriona de tres encuentros de alto impacto económico y cultural:

Fiesta Nacional de la Navidad : uno de los eventos más convocantes de la Argentina en diciembre, con ornamentaciones, espectáculos, desfiles, iluminación escénica y peregrinaciones.

Fiesta Provincial de la Cerveza : organizada y motorizada por colectividades alemanas y descendientes europeos que mantienen viva la tradición cervecera artesanal.

FERICOOP: la Feria Provincial del Cooperativismo, vitrina de instituciones, pymes, comercios y emprendedores que representan la lógica productiva de la provincia.

En ese contexto, un fin de semana de cuatro días representa una oportunidad directa para potenciar alojamientos, restaurantes, artesanías, servicios turísticos y espectáculos nocturnos. Aunque el feriado del 26 se limitó al municipio, la potencial llegada de visitantes de Posadas, Oberá, Montecarlo o Encarnación puede generar una circulación superior a la habitual.

El feriado y sus efectos en la economía local

Desde el sector privado, las reacciones fueron diversas. Algunos comercios valoran el flujo turístico y el incentivo al consumo, pero advierten que la obligatoriedad parcial puede generar dudas operativas. Para supermercados, farmacias y estaciones de servicio, el viernes 26 podría funcionar con horarios reducidos, mientras que el rubro gastronómico analiza abrir con refuerzo de personal.

La administración pública local no tendrá actividad, lo que implica suspensión administrativa de trámites, turnos y gestiones. Por eso, el anuncio se hizo con anticipación, de modo que se reprogramen vencimientos y servicios.

En lo laboral privado, los empleadores pueden optar por respetar el no laborable sin impacto salarial, o bien exigir asistencia normal. En caso de otorgarlo voluntariamente y pagar jornada trabajada, puede aplicarse una compensación equivalente a feriado, según acuerdos internos o convenios sectoriales.

Desde el punto de vista social, el clima navideño, la posibilidad de viajar y la chance de extender descanso brindan un cierre oxigenado para un año que acumula tensión económica y volatilidad inflacionaria. El Estado provincial apuesta a que el movimiento interno compense caídas en el consumo minorista registradas en otros meses.

Un fin de semana largo contenido pero estratégico

El feriado nacional del jueves 25 de diciembre por Navidad es considerado “inamovible” y, por caer jueves, no generaba por sí solo un fin de semana largo. Sin embargo, la adhesión local del 26 cambia el escenario: los trabajadores podrán disponer de jueves, viernes, sábado y domingo, una ecuación que no suele repetirse sin decretos especiales o medidas de turismo interno.

En provincias limítrofes a la Argentina —como Paraguay y Brasil— los cruces fronterizos también viven un alto tráfico en Navidad, lo que para los comercios de Misiones puede traducirse en compras oportunistas, reservas rápidas y ventas de temporada.

Calendario 2026: las fechas nacionales confirmadas

Más allá del feriado puntual de Alem, la mirada está puesta en 2026, un año con catorce fechas nacionales confirmadas. El cronograma incluye:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Lo que aún no fue definido es la lista de feriados con fines turísticos, que suelen completar el mapa y dar origen a tres o cuatro fines de semana extendidos adicionales. En años anteriores, estos feriados fueron claves para destinos como Iguazú, Posadas, Salta o Bariloche.

Cómo impacta en rutas, transporte y hospedaje

Los operadores turísticos advierten que un feriado intermedio exige reacomodar reservas y reprogramar transporte. Si bien no se esperan picos similares a Semana Santa o Carnaval, los hoteles de tres estrellas calculan incrementos del 20% al 30% en ocupación mínima, sobre todo si el clima acompaña y la frontera con Paraguay habilita circulación recreativa.

Para el transporte urbano y de media distancia, el viernes podría operar con cronogramas similares a los de fin de semana o feriados, algo que se confirmará en las próximas horas. Para comercio mayorista y centros logísticos, las cadenas podrían concentrar distribución el miércoles 24 para evitar paralizaciones.

Memoria, identidad y expectativas

El aniversario fundacional de Alem no solo es una excusa turística: también es un anclaje histórico para una comunidad que creció bajo el modelo cooperativista, con yerbales, ganadería liviana, producción alimentaria y desarrollo urbano a partir de escuelas técnicas y comercios minoristas.

Para muchos vecinos, el feriado es una validación simbólica, una forma de destacar la identidad regional y diferenciar la agenda misionera de los grandes centros urbanos. Cada fin de año, las celebraciones navideñas activan una economía emocional y festiva, desde quienes arman pesebres públicos hasta quienes organizan encuentros de colectividades o recitales.

En perspectiva, el 26 de diciembre será una jornada puente, una decisión política y cultural, y una oportunidad económica en territorio misionero. Lo que ocurra en Alem puede servir de antecedente para otras ciudades que buscan captar turismo mediante feria