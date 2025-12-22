La curiosa pregunta de Ángel de Brito que expuso una sincera revelación

La pregunta de Ángel de Brito funcionó así como un disparador sincero, sin pretensiones, pero con un fuerte impacto emocional. En un contexto donde las redes sociales suelen mostrar solo el costado festivo de las celebraciones, la encuesta permitió visibilizar también el lado menos amable del cierre de año: el estrés, el hartazgo y la necesidad de frenar.

Una vez más, el conductor logró conectar con su comunidad desde un lugar cotidiano, apelando a una inquietud común y generando identificación. La respuesta masiva dejó en claro que diciembre no pasa inadvertido para nadie y que, para bien o para mal, se trata de un mes que se vive con el corazón a flor de piel.

¿Qué dijo Ángel de Brito de los cambios en el programación de Bondi Live?

Ángel de Brito se luce todas las noches en América TV con un verdadero clásico del mundo del espectáculo, LAM, pero además, en el último tiempo, se consolidó como una de las figuras del streaming.

El animador tiene su programa en Bondi Live, el canal de YouTube de Mandarina TV, la productora en la que trabaja desde hace más de diez años. En sus redes sociales suele compartir fragmentos de Ángel Responde, su segmento dentro del streaming, y también de otros formatos del canal.

En un reciente posteo en X (ex Twitter), Ángel de Brito compartió con sus seguidores un anuncio sobre la programación de Bondi Live.

A partir de esa publicación, un seguidor le preguntó por los programas de Martín Candalaft y Esteban Trebucq, ya que esta semana ambos se despidieron al aire luego de una temporada exitosa en el canal.

"Ángel, ¿nos contás qué pasó con Esteban Trebucq y con Martín Candalaft? ¡Queremos chisme!", fue el mensaje que le llegó al conductor de LAM, quien no dio vueltas y respondió con sinceridad: "Los chicos terminan, como en todos lados. Vienen otros programas!".