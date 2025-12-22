Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona tras la cirugía de apendicitis

Cabe recordar que Fernández enfrenta en la actualidad un juicio oral en la causa por corrupción conocida como "Cuadernos", en la que se la acusa de formar parte de una asociación ilícita que recibía ‌sobornos de empresarios a cambio de contratos de obras públicas.

Antecedentes médicos de la expresidenta

Cristina Kirchner ya había sido atendida en otras oportunidades en el Sanatorio Otamendi, centro de salud al que suele recurrir ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía, intervención quirúrgica que implica la resección del útero. Años atrás también fue tratada por un cuadro de divertículos.

Durante su presidencia, en 2012, fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año después, en 2013, se le removió una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Situación judicial y prisión domiciliaria

La expresidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 tras haber sido condenada en la Causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo este régimen.

La Justicia estableció restricciones sobre las visitas que puede recibir y la duración de sus reuniones, además de la obligación de utilizar una tobillera electrónica. En los últimos días, también fue autorizada a acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde reside.