Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona tras la cirugía de apendicitis

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras haber sido diagnosticada con apendicitis aguda con peritonitis localizada.
La exmandataria fue intervenida de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Qué pasará con la nueva audiencia en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo evoluciona su salud tras la cirugía de apendicitis
Según el parte oficial emitido este lunes por el Sanatorio Otamendi y firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, la paciente continúa “tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.
El parte enfatiza que la internación se mantendrá hasta que se complete el tratamiento pertinente, lo que implica un monitoreo constante del estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto, la periodista Lucía Salinas adelantó en A24 que "por el momento no va a regresar a San José 1111. Mañana hay juicio pero será sin la expresidenta".
Cabe recordar que Fernández enfrenta en la actualidad un juicio oral en la causa por corrupción conocida como "Cuadernos", en la que se la acusa de formar parte de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios a cambio de contratos de obras públicas.
Cristina Kirchner ya había sido atendida en otras oportunidades en el Sanatorio Otamendi, centro de salud al que suele recurrir ante emergencias médicas. En 2021 se realizó allí una histerectomía, intervención quirúrgica que implica la resección del útero. Años atrás también fue tratada por un cuadro de divertículos.
Durante su presidencia, en 2012, fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral. Un año después, en 2013, se le removió una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.
La expresidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 tras haber sido condenada en la Causa Vialidad. Hasta el momento, lleva 192 días bajo este régimen.
La Justicia estableció restricciones sobre las visitas que puede recibir y la duración de sus reuniones, además de la obligación de utilizar una tobillera electrónica. En los últimos días, también fue autorizada a acceder y permanecer durante dos horas en la terraza del edificio donde reside.