Horror en plena playaa: un pez espada atravesó el pecho de un surfista y lucha por su vida

“Todo cambió en segundos”, relató con angustia su esposa, Priscila Carlesso, mientras la noticia recorría el mundo y explotaba en redes sociales.

Tras el brutal impacto, el surfista cayó gravemente herido y la escena fue de absoluto caos. Un médico que se encontraba casualmente en la playa corrió a asistirlo y le practicó maniobras de emergencia sobre la arena para intentar mantenerlo con vida hasta la llegada de los rescatistas.

La gravedad de la herida obligó a un operativo urgente: Fabiano fue trasladado en helicóptero hacia un hospital de San José, la capital de Costa Rica, donde debió ser sometido a una compleja cirugía cardíaca.

Los médicos confirmaron que el pico del pez comprometió una zona extremadamente delicada del pecho y las lesiones internas fueron severas.

Actualmente, Duarte Costa permanece internado en terapia intensiva y su cuadro continúa siendo crítico. Aunque los profesionales se mostraron moderadamente optimistas sobre su evolución, advirtieron que la recuperación será lenta y muy difícil.

El caso generó una enorme repercusión en Brasil, donde Fabiano es muy conocido por su trayectoria como instructor de surf, profesor de educación física y entrenador de piragüismo hawaiano.

Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para afrontar los costos médicos y organizar el traslado sanitario del deportista a Brasil una vez que esté en condiciones de viajar.