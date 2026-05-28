En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Inesperado

Horror en plena playaa: un pez espada atravesó el pecho de un surfista y lucha por su vida

Dramático ataque en el mar: Fabiano lucha por su vida tras ser atravesado por un pez espada. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Horror en plena playaa: un pez espada atravesó el pecho de un surfista y lucha por su vida

El mundo del surf quedó completamente conmocionado por un dramático accidente ocurrido en Costa Rica. Fabiano Duarte Costa, un reconocido surfista brasileño de 42 años, pelea por su vida después de ser brutalmente atravesado en el pecho por un pez espada durante una sesión en el agua.

Leé también Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y tan solo tiene 7 episodios
Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y tan solo tiene 7 episodios. (Foto: Archivo)

El impactante episodio ocurrió en Playa Pavones, uno de los destinos más famosos de América Central para practicar surf, y generó estupor entre turistas y deportistas que estaban en el lugar.

Según trascendió, todo sucedió en cuestión de segundos. El animal salió disparado desde el agua a gran velocidad y lo golpeó directamente en el torso con su afilado pico, provocándole heridas gravísimas cerca del corazón.

image

“Todo cambió en segundos”, relató con angustia su esposa, Priscila Carlesso, mientras la noticia recorría el mundo y explotaba en redes sociales.

Tras el brutal impacto, el surfista cayó gravemente herido y la escena fue de absoluto caos. Un médico que se encontraba casualmente en la playa corrió a asistirlo y le practicó maniobras de emergencia sobre la arena para intentar mantenerlo con vida hasta la llegada de los rescatistas.

La gravedad de la herida obligó a un operativo urgente: Fabiano fue trasladado en helicóptero hacia un hospital de San José, la capital de Costa Rica, donde debió ser sometido a una compleja cirugía cardíaca.

Los médicos confirmaron que el pico del pez comprometió una zona extremadamente delicada del pecho y las lesiones internas fueron severas.

Actualmente, Duarte Costa permanece internado en terapia intensiva y su cuadro continúa siendo crítico. Aunque los profesionales se mostraron moderadamente optimistas sobre su evolución, advirtieron que la recuperación será lenta y muy difícil.

El caso generó una enorme repercusión en Brasil, donde Fabiano es muy conocido por su trayectoria como instructor de surf, profesor de educación física y entrenador de piragüismo hawaiano.

Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para afrontar los costos médicos y organizar el traslado sanitario del deportista a Brasil una vez que esté en condiciones de viajar.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie turca que enamora a todos y se convirtió en una obsesión mundial
Ñoquis del 29 de mayo: por qué se coloca un billete debajo del plato para atraer prosperidad
Cómo detectar el riesgo de un infarto antes de que sea demasiado tarde

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar