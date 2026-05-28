El angustiante relato de Yanina Latorre desde Europa: “La estoy pasando mal”

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Acto seguido, profundizó sobre los escenarios negativos que imaginaba antes de subir al transporte. “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”, expresó mientras compartía su preocupación con sus seguidores aunque siempre tomándoselo en tono de broma.

Además, contó cuál era el miedo que más la inquietaba durante el viaje. “Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”, reconoció.

Entre bromas y exagerando su costado más dramático, también reveló cuál era el plan B que tenía pensado en caso de que algo saliera mal. “Bueno, si perdemos el tren, me voy al aeropuerto y me tomo un avión. Soy dramática”, comentó entre risas.

Yanina Latorre en tren rumbo a Budapest

Finalmente, todo terminó sin inconvenientes -y hasta se mostró en pleno viaje limándose y pintándose las uñas- y tanto ella como Lola y su amiga lograron llegar a destino. Ya más tranquila, la conductora contó cómo fue la experiencia. “Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, señaló aliviada.

Para cerrar su descargo, resumió la situación con una frase contundente y muy fiel a su personalidad: “Acá es sálvese quien pueda”, tras lo cual decidió salir a pasear por la ciudad para calmar semejante momento de estrés.

IG Yanina Latorre en Budapest

Cuál fue la explosiva reacción de Yanina Latorre ante las burlas contra su hija Lola

Días pasados Yanina Latorre volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica en redes sociales. La conductora reaccionó con indignación luego de detectar distintos mensajes y publicaciones que, según interpretó, estaban dirigidos con ironía hacia su hija, Lola Latorre. Así las cosas, desde España la panelista decidió no quedarse callada y utilizó su cuenta de X para responder sin filtros.

El conflicto tiene como protagonista a la cuenta de X de El Canciller, con quien Yanina mantiene varios cruces desde hace meses. El perfil suele utilizar un estilo cargado de sarcasmo, humor e indirectas, una dinámica que en más de una oportunidad generó tensión con figuras del espectáculo y usuarios de la red social.

En las últimas semanas, las publicaciones comenzaron a centrarse especialmente en Lola Latorre. En diferentes posteos, desde esa cuenta empezaron a referirse a ella como “la doctora”, un apodo utilizado de manera irónica que rápidamente despertó el enojo de la actual figura de la televisión local.

Yanina Latorre y Lola (1)

Lejos de tomarse esos comentarios con humor, Yanina interpretó las publicaciones como ataques directos hacia su hija. Con el correr de los días, el malestar fue creciendo hasta explotar públicamente luego de un nuevo posteo realizado en las últimas horas.

Todo ocurrió cuando compartieron un video que la propia conductora y Lola habían publicado durante sus vacaciones por Madrid. Junto a las imágenes escribieron: “‘Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando’: Yanina y la ‘doctora’ Lola Latorre, de vacaciones en Madrid”.

Molesta por la situación, Yanina Latorre respondió con dureza desde sus redes sociales: “Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de ‘la doctora’. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis”.