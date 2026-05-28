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Ñoquis del 29 de mayo: por qué se coloca un billete debajo del plato para atraer prosperidad

Cada 29, los ñoquis vuelven a ser protagonistas en las mesas argentinas, acompañados del tradicional gesto de dejar un billete debajo del plato.

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Cada 29

Cada 29, los ñoquis vuelven a ser protagonistas en las mesas argentinas, acompañados del tradicional gesto de dejar un billete debajo del plato.

Se aproxima el 29 de mayo. Como ocurre cada mes en esa fecha, los ñoquis suelen convertirse en el plato protagonista de muchas mesas argentinas. A esta costumbre, presente tanto en el ámbito familiar como en restaurantes, se suma un gesto característico: colocar un billete debajo del plato como símbolo de deseo de prosperidad.

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La tradición, que también se extiende a Uruguay, Paraguay, parte de Chile y algunas regiones de Italia, tiene raíces vinculadas a la inmigración europea y se sostiene en dos historias que buscan explicar su origen.

¿Por qué el 29? La leyenda de San Pantaleón

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Una de las versiones más populares remite a San Pantaleón, un médico que abrazó el cristianismo y que, según la tradición, peregrinaba por el norte de Italia ayudando a personas necesitadas.

La leyenda relata que un 29 de diciembre una familia campesina lo invitó a compartir un modesto plato de ñoquis. Como agradecimiento, el santo les anunció tiempos mejores y, antes de partir, dejó monedas debajo del plato, interpretadas luego como un símbolo de bendición y abundancia.

La otra versión está ligada a la vida cotidiana de los inmigrantes italianos que llegaron al Río de la Plata. A fin de mes, cuando el dinero escaseaba, los ñoquis de papa representaban una comida económica y rendidora.

Las familias que estaban en una mejor situación económica solían invitar a quienes recién llegaban o atravesaban dificultades y, como gesto solidario, dejaban algunas monedas bajo el plato. Con el tiempo, esa práctica se transformó en un ritual mensual asociado a la buena suerte y la prosperidad.

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