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Histórico triunfo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo, Jannik Sinner

El tenista de San Isidro revirtió un partido increíble de más de tres horas y consiguió la victoria más importante de su carrera ante el líder del ranking ATP, quien sufrió intensos calambres.

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Histórico triunfo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al número 1 del mundo, Jannik Sinner

El tenis argentino acaba de sellar uno de sus capítulos más gloriosos y sorprendentes de la historia reciente en el segundo Grand Slam de la temporada. Jannik Sinner fue eliminado de Roland Garros luego de que no pudiera recuperarse de los calambres que lo aquejaron durante el encuentro con el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que consiguió la victoria más importante de su carrera sobre el polvo de ladrillo parisino.

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(AFP / Reuters)

El tenista de San Isidro, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego. La molestia física del número 1 del mundo lo dejó completamente sin chances de seguir compitiendo al máximo nivel y le cortó el sueño de conseguir el Grand Slam sobre polvo de ladrillo, el único trofeo grande que aún falta en su vitrina.

Pese al impacto mundial de su triunfo, Cerúndolo mostró toda su humildad al hablar tras el partido y puso el foco en el complicado momento que atravesó el italiano dentro de la cancha: “Es muy difícil para él, me siento mal por Jannik. Tuve suerte, él merecía ganar el partido”, expresó el argentino en diálogo con la transmisión oficial apenas terminado el encuentro. Además, le deseó una pronta recuperación al líder del circuito y valoró el rendimiento exhibido: “Espero que se recupere pronto. Estoy muy feliz y voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis. Esta es mi mejor superficie”, afirmó. Con este triunfo histórico, Cerúndolo avanzó de ronda en Roland Garros y se metió en un selecto grupo de tenistas argentinos que lograron derrotar al número uno del ranking ATP.

Cómo le fue a Francisco Cerúndolo y quién es su próximo rival en Roland Garros

El festejo de la jornada fue por duplicado para la familia de San Isidro. De manera casi simultánea, Francisco Cerúndolo se impuso de manera contundente ante el local Hugo Gaston, en un partido con muchísima tensión debido al siempre ruidoso y complicado público francés.

El mayor de los hermanos y actual número 27 del mundo se llevó el partido por 2-6, 6-4, 6-2, y 6-1 y pasó a tercera ronda, donde se enfrentará con el estadounidense Zachary Svajda.

Qué otros resultados y partidos tienen los tenistas argentinos este jueves en Roland Garros

La súper agenda del jueves para la delegación nacional entregó realidades dispares sobre el suelo de París:

  • Facundo Díaz Acosta quedó eliminado luego de perder en cinco sets con el joven Learner Tien, en un partido muy luchado donde el estadounidense se impuso por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.

  • Francisco Comesaña se jugará el pase a la siguiente ronda ante Luciano Darderi, el tenista nacido en Villa Gesell que representa legalmente a Italia, en un duelo de pronóstico reservado y con acento bien argentino que promete sacar chispas desde el fondo de la pista.

  • Román Andrés Burruchaga tendrá una prueba de fuego tremenda cuando enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime, buscando estirar su gran debut absoluto en París y emular el enorme impacto que dio ayer Thiago Tirante para seguir copando el cuadro principal en la superficie más exigente del planeta.

A qué hora juegan y qué canal transmite a los argentinos en Roland Garros

Como ocurre habitualmente con la programación del Grand Slam francés, todos los horarios de la segunda tanda de partidos quedan estrictamente sujetos a la duración de los encuentros previos. El cronograma estipulado por la organización detalla el siguiente orden para la televisación:

  • Francisco Comesaña vs. Luciano Darderi: No antes de las 11:50 de la mañana (ESPN / Disney+).

  • Román Andrés Burruchaga vs. Felix Auger-Aliassime: A partir de las 11:50 de la mañana (ESPN / Disney+).

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