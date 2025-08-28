En vivo Radio La Red
Huevos
Ciencia
Alimentación

Huevos blancos o marrones: ¿cuál es mejor o solo es un mito?

Aunque muchos creen que el color de la cáscara define la calidad del huevo, la ciencia demuestra lo contrario.

Aunque los huevos marrones suelen ser más caros en las góndolas

Aunque los huevos marrones suelen ser más caros en las góndolas, la ciencia demuestra que su color no afecta la calidad ni el valor nutricional.

En Argentina, donde el consumo de huevo alcanzó un récord histórico de 380 unidades por habitante en el primer semestre de 2025, según la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), una pregunta común sigue vigente: ¿son mejores los huevos de color marrón que los blancos?

Cuántos huevos por día sugiere comer la Organización Mundial de la Salud

Si bien en los últimos tiempos se publicaron más evidencias científicas sobre los beneficios del consumo de este alimento, todavía persisten mitos en torno al color de la cáscara y su influencia en la calidad del producto.

La ciencia aclara que el color de la cáscara no impacta en el valor nutricional del huevo. El contenido en proteínas, grasas y vitaminas es prácticamente igual en ambos casos. Las diferencias de sabor o textura que algunos consumidores perciben tienen más que ver con la dieta y el entorno en el que se cría el ave, que con el color en sí.

A pesar de esto, muchos asocian el huevo marrón con una mayor calidad, quizás por su apariencia más “rústica” o “natural”. También influye el precio: en verdulerías y supermercados, los huevos marrones suelen ser más caros que los blancos. Esta diferencia no tiene que ver con el contenido del huevo, sino con aspectos productivos. Las aves que ponen huevos marrones son generalmente más grandes y requieren mayor cantidad de alimento, lo que encarece su mantenimiento. Ese costo se traslada directamente al precio final.

¿Por qué hay huevos de distinto color?

huevos

La razón principal del color de la cáscara está en la genética del ave ponedora. Por lo general, las que tienen plumas blancas y lóbulos auriculares blancos suelen poner huevos con cáscara blanca, mientras que las de plumaje rojizo o marrón y lóbulos auriculares rojos producen huevos marrones.

Este color se debe a la deposición de pigmentos durante la formación de la cáscara en el oviducto: los huevos marrones adquieren su color por la presencia de protoporfirina, un pigmento natural que se adhiere a la superficie externa del huevo. Además, existen huevos con cáscaras verdes o azules, como los de la raza Araucana, originaria de Sudamérica, que también son perfectamente nutritivos y seguros para el consumo.

Cuáles son los beneficios de comer huevo a diario

huevo-duro.webp

El huevo es una fuente completa de proteínas de alta calidad, que aportan todos los aminoácidos esenciales para el organismo. Además, contiene vitaminas como la A, D, E y varias del complejo B, incluyendo la B12, fundamental para el sistema nervioso. También es rico en minerales como hierro, zinc, fósforo y selenio.

Más allá de su valor nutricional, el huevo contribuye a la salud cardiovascular cuando se consume con moderación y puede favorecer el desarrollo muscular, la salud cerebral y la función inmunológica. Por su versatilidad, precio accesible y aporte nutritivo, es considerado un alimento clave en dietas balanceadas en todo el mundo.

