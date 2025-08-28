Huevos blancos o marrones: ¿cuál es mejor o solo es un mito?

¿Por qué hay huevos de distinto color?

La razón principal del color de la cáscara está en la genética del ave ponedora. Por lo general, las que tienen plumas blancas y lóbulos auriculares blancos suelen poner huevos con cáscara blanca, mientras que las de plumaje rojizo o marrón y lóbulos auriculares rojos producen huevos marrones.

Este color se debe a la deposición de pigmentos durante la formación de la cáscara en el oviducto: los huevos marrones adquieren su color por la presencia de protoporfirina, un pigmento natural que se adhiere a la superficie externa del huevo. Además, existen huevos con cáscaras verdes o azules, como los de la raza Araucana, originaria de Sudamérica, que también son perfectamente nutritivos y seguros para el consumo.

Cuáles son los beneficios de comer huevo a diario

El huevo es una fuente completa de proteínas de alta calidad, que aportan todos los aminoácidos esenciales para el organismo. Además, contiene vitaminas como la A, D, E y varias del complejo B, incluyendo la B12, fundamental para el sistema nervioso. También es rico en minerales como hierro, zinc, fósforo y selenio.

Más allá de su valor nutricional, el huevo contribuye a la salud cardiovascular cuando se consume con moderación y puede favorecer el desarrollo muscular, la salud cerebral y la función inmunológica. Por su versatilidad, precio accesible y aporte nutritivo, es considerado un alimento clave en dietas balanceadas en todo el mundo.