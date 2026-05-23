Emilia Mernes contó toda la verdad sobre su pelea con Tini Stoessel y la charla posterior que tuvieron

Sin embargo, minutos después se refirió a la enorme cantidad de versiones que circularon durante las últimas semanas y dejó en claro su malestar por la situación. “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, sostuvo la cantante, en una frase que rápidamente se volvió viral y alimentó nuevamente el debate entre los seguidores de ambas artistas.

En medio de la charla, el cronista quiso saber si había existido contacto con Tini Stoessel tras el estallido mediático. Luego de unos segundos de duda, Emilia terminó confirmando el acercamiento, aunque evitó brindar mayores precisiones. “Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar…”, respondió mientras intentaba finalizar la entrevista y retirarse del lugar.

Cabe recordar que la tensión entre las artistas tomó fuerza cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, situación que despertó todo tipo de especulaciones alrededor de supuestas traiciones, diferencias dentro de la industria musical y conflictos que también habrían alcanzado a María Becerra. Incluso, durante un recital en Tucumán, Stoessel llegó a emocionarse al mencionar el tema y aseguró que se trataba de “algo muy delicado”.

Lejos de querer continuar con la polémica, Emilia Mernes dejó en claro que actualmente su prioridad está puesta en su presente profesional. De hecho, cuando le consultaron sobre las versiones de infidelidades y las supuestas peleas con personas cercanas a Tini, fue contundente y buscó cambiar rápidamente de tema. “Preguntame de mi música, que tengo un disco andando. Se vienen muchas cosas, estén atentos los fans”, cerró.

Emilia Mernes - captura LAM

Cuáles fueron los reales motivos de la feroz pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

La feroz interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes dejó de ser un simple cruce virtual para transformarse en uno de los escándalos más comentados de la música argentina. Lo que comenzó con un inesperado unfollow en redes sociales terminó destapando una serie de versiones, pases de factura y rumores que dejaron al descubierto una relación completamente quebrada.

La primera señal de crisis apareció cuando Tini dejó de seguir a Emilia, una decisión que rápidamente revolucionó a los fanáticos y alimentó todo tipo de especulaciones. Sin embargo, fue durante un recital en el Hipódromo de Tucumán cuando la ex Violetta hizo referencia al tema y deslizó que detrás de la pelea existiría un asunto “muy delicado”, aunque evitó brindar mayores precisiones.

En medio del revuelo, en La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez aportó detalles sobre el supuesto origen del conflicto. “Una de las cosas que pasó fue el reencuentro de Tini con María Becerra, (…) y Emilia odia más a Maria que María a Emilia”, aseguró al aire, mientras revelaba además que la información provenía de alguien cercano al entorno familiar de la cantante.

Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse distintas versiones sobre el distanciamiento. Una de las más fuertes indica que la tensión entre ambas venía creciendo desde hace tiempo por cuestiones laborales. Según trascendió, Emilia habría sumado a su staff a personas que anteriormente trabajaban con Tini, entre ellas bailarinas, productores y hasta un estilista.

Tini Stoessel

“Pero lo que dice Tini, y es cierto, esto empezó porque Emilia se quedó con dos bailarinas de Tini, el productor musical, el estilista, y después vieron que había varias coreos copiadas”, explicó Méndez. Y agregó: “Tini le pidió a Emilia juntarse a hablar el año pasado acá en Buenos Aires, no se pusieron de acuerdo y ahí se dieron cuenta que esa amistad había terminado”.

No obstante, otra versión aún más delicada comenzó a tomar fuerza tras la difusión de un audio en redes sociales. Allí se habla de una experiencia complicada que habría vivido Tini con un productor y que la artista le habría confiado en privado a Emilia. El conflicto definitivo habría explotado cuando tiempo después Emilia decidió incorporar a esa misma persona a su equipo de trabajo.

En tanto, en Puro Show (El Trece) el tema también fue analizado al detalle. “Para mí, lejos de pedir piedad para Emilia, genera mucha más histeria, mucha más intriga y oscureció mucho más el caso. O sea, tiene que ser muy heavy lo que ocurrió”, opinó Pampito.

Luego, Pochi profundizó sobre el contenido del supuesto audio filtrado. “Cuenta que Tini habría pasado por una situación con un productor, habría habido algo feo, algo de lo cual ella no se siente preparada para hablar, pero que se lo habría contado a Emilia. Actualmente, Emilia habría contratado a ese productor como parte de su equipo”, relató la panelista.

“Me llama la atención que justo esta semana, que está circulando el audio con esa versión, y Tini dice esto. Y si vos ves lo que está diciendo Tini, decís ‘Va por acá’”, concluyó.