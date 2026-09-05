Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 9² + 6 × 19 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 6 × 19 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 19 = 114

La expresión queda así: 81 + 114 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 114 = 195 |

195 - 30 = (?)

Resultado final: 165

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso este juego funciona como una prueba simple pero efectiva: obliga a mirar dos veces, ordenar los pasos y entrenar la agilidad mental sin perder precisión.