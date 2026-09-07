Moria Casán se metió en el escándalo de Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK con un picante consejo: "Abran las..."

A lo que La One les dio un picante consejo a los cantantes en medio del escándalo: “Parece que La Joaqui y este chico nuevo eran amigos desde antes”, comenzó diciendo.

Y observó sin vueltas: “Hay tantos millones de personas y se van a agarrar siempre entre los mismos, dejame. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente también. Open legs, open mind”.

“Yo pienso que siguen especulando con eso y con las redes porque tienen una cantidad de fandom y de seguidores y esto hace billete. Lo que no pueden soltar es el billete que producen estas historias de amor, estas idas y vueltas”, aseguró la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

"Si esto se terminaba con el llanto de La Joaqui por todos los programas, ya se terminaba pero sigue, apuesta más. Hace una canción del sentimiento y el otro que queda mal parado por el hate", concluyó Moria Casán.

El explosivo posteo de Luck Ra que desató el escándalo con La Joaqui

Luck Ra publicó en Instagram un mensaje dirigido a La Joaqui, su expareja, en el que reveló un tremendo detalle sobre su presente sentimental tras la ruptura.

"Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida", dijo el cantante.

Y luego dejó picando una explosiva información sobre el presente que estaría atravesando la cantante con un examigo de él, sin dar un nombre puntual.

"Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa", escribió Luck Ra en Instagram dejando picando un revelador dato.

Y luego agregó: "Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra".

"Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella. Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que mas feliz nos haga", reconoció sobre la ruptura con La Joaqui.